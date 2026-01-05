Feria de León 2026: Habrá accesos gratuitos para el concierto de Los Recoditos

La Feria de León 2026 está a la vuelta de la esquina y, este año, consiente a los asistentes con boletos gratuitos para algunos eventos como el concierto de Los Recoditos. La liberación de boletos se activó este lunes 5 de enero.

A continuación, te contamos todos los detalles acerca de este evento imperdible del 2026.

Se agotan boletos de Los Recoditos en menos de dos horas; habrá más espectáculos gratis

La liberación de boletos para el concierto de Los Recoditos en la Feria de León 2026 e llevo a cabo, a partir de las 9:00 horas de este lunes 5 de enero; sin embargo, los boletos gratuitos se agotaron en tan solo dos horas.

No obstante, los organizadores del evento anunciaron a los asistentes que muy pronto se anunciarán boletos gratuitos para otro de los conciertos que habrá este año. La entrega de accesos gratuitos se realiza mediante el portal feriadeleon.mx/FEL26 y se lleva a cabo a través de filas virtuales.

¿Qué cantantes se presentarán en la Feria de León 2026?

La Feria de León 2026 se lleva a cabo del 9 de enero al 14 de febrero y reúne a artistas nacionales e internacionales del gusto de los integrantes de toda la familia. La cartelera del Palenque de la Feria de León 2026 es el siguiente:

9 de enero: Alfredo Olivas

11 de enero: Palomazo Norteño

16 de enero: Carlos Rivera

17 de enero: Julión Álvarez

18 de enero: Pancho Barraza

19 de enero: Banda Cuisillos

20 de enero: María José

21 de enero: Matute

22 y 23 de enero: Carín León

24 de enero: Emmanuel & Mijares

25 de enero: Conjunto Primavera

26 de enero: Yuridia

27 de enero: Juntos (Jorge Medina y Josi Cuén)

29 de enero : Christian Nodal

30 y 31 de enero: Alejandro Fernández

1 de febrero: Banda MS

2 y 3 febrero: Edén Muñoz

4 de febrero: Chuy Lizárraga

¿Te lo vas a perder? En adn Noticias, te mantendremos al tanto de los eventos gratuitos de la Feria de León 2026.

