Feria de León 2026: Habrá accesos gratuitos para el concierto de Los Recoditos
Así puedes conseguir los boletos gratuitos para disfrutar de los espectáculos de La Feria de Léon 2026.
La Feria de León 2026 está a la vuelta de la esquina y, este año, consiente a los asistentes con boletos gratuitos para algunos eventos como el concierto de Los Recoditos. La liberación de boletos se activó este lunes 5 de enero.
A continuación, te contamos todos los detalles acerca de este evento imperdible del 2026.
Se agotan boletos de Los Recoditos en menos de dos horas; habrá más espectáculos gratis
La liberación de boletos para el concierto de Los Recoditos en la Feria de León 2026 e llevo a cabo, a partir de las 9:00 horas de este lunes 5 de enero; sin embargo, los boletos gratuitos se agotaron en tan solo dos horas.
No obstante, los organizadores del evento anunciaron a los asistentes que muy pronto se anunciarán boletos gratuitos para otro de los conciertos que habrá este año. La entrega de accesos gratuitos se realiza mediante el portal feriadeleon.mx/FEL26 y se lleva a cabo a través de filas virtuales.
¿Qué cantantes se presentarán en la Feria de León 2026?
La Feria de León 2026 se lleva a cabo del 9 de enero al 14 de febrero y reúne a artistas nacionales e internacionales del gusto de los integrantes de toda la familia. La cartelera del Palenque de la Feria de León 2026 es el siguiente:
- 9 de enero: Alfredo Olivas
- 11 de enero: Palomazo Norteño
- 16 de enero: Carlos Rivera
- 17 de enero: Julión Álvarez
- 18 de enero: Pancho Barraza
- 19 de enero: Banda Cuisillos
- 20 de enero: María José
- 21 de enero: Matute
- 22 y 23 de enero: Carín León
- 24 de enero: Emmanuel & Mijares
- 25 de enero: Conjunto Primavera
- 26 de enero: Yuridia
- 27 de enero: Juntos (Jorge Medina y Josi Cuén)
- 29 de enero: Christian Nodal
- 30 y 31 de enero: Alejandro Fernández
- 1 de febrero: Banda MS
- 2 y 3 febrero: Edén Muñoz
- 4 de febrero: Chuy Lizárraga
¿Te lo vas a perder? En adn Noticias, te mantendremos al tanto de los eventos gratuitos de la Feria de León 2026.
