MacBook Neo desafía a la Air y la Pro; ventajas y desventajas de las tres laptops de Apple

Apple renovó su catálogo en 2026 con tres rutas claras, la MacBook Neo, la MacBook Air M5 y MacBook Pro M5. La decisión ya no depende solo del presupuesto, sino del tipo de uso diario. La MacBook Neo se posiciona como la puerta de entrada más accesible.

La estrategia responde a una demanda concreta, que es pagar solo por la potencia que realmente se usa. Estudiantes, creadores y profesionales ahora tienen un modelo alineado a su carga de trabajo y proyección a futuro.

¿Es suficiente la MacBook Neo para estudiar y trabajar online?

La MacBook Neo integra chip A18 Pro, 8 GB de RAM y dos puertos USB-C. Está pensada para navegación, clases virtuales, documentos en la nube y streaming. No incluye ventilador, así que opera en silencio y ofrece hasta 16 horas reales de batería.

Es ideal para quienes viven en Safari, Google Docs o Zoom. Su límite aparece en edición pesada o multitarea exigente. Para estudiantes y usuarios digitales, cumple sin sobrecostos.

MacBook Air M5 representa el equilibrio perfecto

El Air M5 parte con 16 GB de RAM y chip de 10 núcleos. Soporta edición ligera de video, fotografía y programación sin cuellos de botella frecuentes. Integra Thunderbolt 4 y Wi-Fi 7.

Representa el punto medio del mercado. Expertos lo ven como la opción más duradera para cinco años de uso versátil, sin pagar el precio del Pro.

Cuando necesitas potencia real, la opción es MacBook Pro M5

El Pro M5 añade más GPU, ventilación activa y pantalla Liquid Retina XDR de 120 Hz. Está diseñado para edición profesional, 3D, música y desarrollo avanzado.

Su batería alcanza hasta 24 horas y ofrece más puertos. Es una inversión para quienes exportan proyectos pesados o usan múltiples monitores.

Diferencias clave: Precio, batería y expansión

Precio base: Neo $599, Air $1,099+, Pro $1,599+.

Batería: 16 h, 18 h y hasta 24 h.

Puertos: Básicos en Neo, Thunderbolt en Air, HDMI y SD en Pro

La elección impacta en productividad y longevidad. Analistas coinciden en que definir el uso real evita gastar de más y asegura rendimiento sostenido.