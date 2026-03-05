La Profeco advierte a todos los mexicanos y revela cómo identificar mariscos y pescados en mal estado en la cuaresma 2026
Profeco alerta durante la cuaresma 2026 sobre riesgos sanitarios y explica claves simples para detectar mariscos y pescados en mal estado.
Ante el aumento en el consumo de productos del mar, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió recomendaciones clave para la cuaresma 2026. La autoridad explica cómo identificar mariscos y pescados en mal estado y alerta sobre riesgos sanitarios que afectan a miles de familias mexicanas durante esta temporada.
Durante estas semanas muchos hogares mexicanos compran pescado, camarón o moluscos en mercados y supermercados. Una mala elección provoca intoxicaciones y problemas digestivos por falta de frescura o manejo incorrecto del producto por parte de vendedores poco cuidadosos en varios puntos del país cada año.
¿Cómo recomienda Profeco identificar mariscos y pescados en mal estado en la cuaresma 2026?
La Procuraduría Federal del Consumidor reforzó vigilancia sanitaria durante la cuaresma 2026. Profeco difundió señales claras para identificar mariscos y pescados en mal estado antes de comprarlos en mercados, tianguis o supermercados de todo México y evitar riesgos para salud.
- Revisar la higiene del punto de venta y la presencia de refrigeradores, congeladores y básculas certificadas.
- Verificar fecha de caducidad en productos congelados antes de comprarlos.
- Percibir el olor del producto; un pescado fresco huele a mar, nunca agrio o amargo.
- Presionar ligeramente la carne; el músculo firme recupera su forma de inmediato.
Antes de pagar cualquier producto del mar conviene revisar olor, textura y condiciones de conservación que presenta el alimento. Estas observaciones simples permiten detectar deterioro temprano y reducen riesgo de intoxicaciones alimentarias en hogares mexicanos durante esta temporada de consumo.
¿Cómo deben verse los pescados y mariscos antes de comprarlos?
Al elegir pescado o mariscos frescos el aspecto visual ofrece pistas importantes sobre su calidad. Profeco señala características físicas que ayudan a consumidores mexicanos a evitar productos descompuestos o mal conservados en mercados, puestos y supermercados del país esta temporada.
- Camarones: aspecto traslúcido y brillante.
- Moluscos bivalvos, ostiones y mejillones: conchas cerradas y sin fracturas; deben reaccionar al tacto.
- Filete de pescado: color brillante sin tonos verdosos o amarillos en las orillas.
- Pescado entero: ojos brillantes, agallas rosadas o rojizas y escamas firmes adheridas.
Revisar estos detalles protege la salud familiar y también ayuda a exigir mejor manejo sanitario en puntos de venta. Cuando el producto presenta anomalías visibles conviene rechazarlo y buscar otra opción fresca para preparar platillos tradicionales de cuaresma en casa.
