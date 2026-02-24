Importante aviso de la Profeco a los comerciantes para Semana Santa 2026
Evita fraudes esta Semana Santa. La Profeco controla básculas y tarifas e impone sanciones y multas en todo México a los vendedores que no cumplan con los consumidores.
Si planeas salir de vacaciones o comprar mariscos para Semana Santa, cuida tu bolsillo. La Profeco inicia el Programa de Vigilancia Cuaresma 2026 para evitar abusos en precios, básculas alteradas y engaños en servicios turísticos.
¿Qué negocios vigilará Profeco durante la Cuaresma y Semana Santa?
La Profeco despliega brigadas de verificación en todo México desde el miércoles 18 de febrero hasta el 10 de abril. El objetivo es garantizar que pescaderías, aerolíneas y hoteles respeten los precios exhibidos y cumplan con las normas oficiales vigentes.
La autoridad inmovilizará productos y suspenderá comercios que engañen al consumidor con básculas mal calibradas o tarifas ocultas.
Profeco inicia Programa de Verificación y Vigilancia “Cuaresma y Semana Santa 2026”
Pescaderías, hoteles y aerolíneas: Los negocios que Profeco inspeccionará
Personal de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor supervisará puntos estratégicos de alta afluencia. Si un establecimiento niega la información de precios o vende productos en mal estado, los verificadores aplicarán sellos de suspensión de forma inmediata.
Estos son los negocios que recibirán inspecciones prioritarias:
- Pescaderías, marisquerías y mercados públicos.
- Agencias de viajes, aerolíneas y centrales de autobuses.
- Hoteles, balnearios y parques acuáticos.
Asegúrate de que el precio a la vista sea el que te cobren al final; de lo contrario, puedes denunciar en el sitio.
Sanciones y multas: Lo que los comerciantes deben evitar durante la Cuaresma 2026
La Profeco inmoviliza básculas y relojes registradores que no estén debidamente ajustados. Para los proveedores de servicios, la falta de claridad en los términos de cancelación o la ausencia de precios totales puede derivar en clausuras temporales y multas económicas severas.
La Profeco lanza una #alerta a las personas consumidoras: comprar pescados y mariscos sin revisar puede salir caro y riesgoso.
Compra solo en establecimientos limpios y con manejo higiénico.
Para evitar sanciones, los comercios deben cumplir estos requisitos:
- Exhibir precios y tarifas de manera visible y clara.
- Utilizar instrumentos de medición con sello de calibración 2026.
- Respetar promociones y reservaciones sin cargos extra no autorizados.
Si detectas irregularidades en la báscula o el precio del pescado, exige la presencia de un verificador o llama al Teléfono del Consumidor.
