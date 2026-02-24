La teoría de febrero se apodera de TikTok y X; esta es la explicación

La teoría de febrero se volvió tendencia en redes sociales. En plataformas como TikTok y X (antes Twitter), usuarios comparten historias que parecen confirmar esta idea. Febrero sería el mes en el que muchas parejas terminan o enfrentan crisis después del Día de San Valentín. Pero ¿qué significa realmente esta teoría y por qué se volvió viral en 2026?

Durante los últimos días, las conversaciones en redes sociales se centran en qué significa la teoría de febrero, cuándo empieza la teoría de febrero o si realmente influye en las relaciones. Te contamos lo que debes saber de este tema.

¿Qué dice la teoría de febrero?

La llamada teoría de febrero sostiene que, después del entusiasmo de las fiestas de fin de año y la expectativa del 14 de febrero, muchas relaciones comienzan a mostrar tensiones o incluso terminan. De acuerdo con quienes impulsaron la tendencia en redes, febrero sería un mes en el que las personas reflexionan sobre su vida sentimental y toman decisiones importantes.

Algunos usuarios aseguran que este periodo coincide con cambios emocionales tras enero, cuando pasan los propósitos de Año Nuevo y se retoma la rutina laboral o escolar. Por eso, la teoría de febrero y las relaciones se han vuelto un tema recurrente en videos, debates y publicaciones virales.

También se menciona que la presión social alrededor de San Valentín puede hacer más evidentes los problemas de pareja, lo que alimenta la narrativa de que febrero es un mes complicado en el ámbito sentimental.

¿Cuándo empieza la teoría de febrero?

Según quienes siguen esta tendencia digital, la teoría de febrero parejas comienza a notarse desde los primeros días del mes y alcanza su punto más comentado después del 14 de febrero. Es en ese momento cuando muchos usuarios comparten experiencias personales o reflexiones sobre rupturas y cambios en su vida amorosa.

Aunque no existe evidencia que confirme que febrero sea el mes más triste del año, el fenómeno demuestra cómo las redes sociales pueden convertir experiencias colectivas en tendencias virales que captan la atención de miles de personas.

