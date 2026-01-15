Conoce a Ryan Hurst, actor que dará vida a Kratos en el live action de God Of War

Luego de meses de rumores y especulaciones, se confirmó que Ryan Hurst será el actor que dará vida a Kratos en la adaptación en vida real que tendrá el videojuego de God of War , en uno de los proyectos más ambiciosos que ha hecho Amazon Prime Video en los últimos años.

Adaptar los videojuegos al cine o a la televisión se ha traducido en un éxito de audiencia en los últimos años, como lo hemos visto con Mario Bros y The Last Of Us, Fallout y muchas otras. Ahora, God of War se unirá a la lista y, si logra representar lo que tuvimos en el juego, es casi un hecho que se robará millones de vistas a nivel mundial.

Ryan Hurst, el actor que interpretará al mítico Kratos

Hurst nació en Santa Mónica, California, en 1976. Comenzó su carrera como actor desde muy joven y hoy en día, a sus 49 años, tiene una amplia experiencia, en donde destaca su participación en series como The Walking Dead y Sons of Anarchy.

Sus personajes se han destacado por un tono oscuro, muy físico y con enorme carga emocional. Sin mencionar que con su 1.97 m de estatura y su cuerpo musculoso, sin duda era un candidato excelente para el papel, aunque también es un hecho que tendrá que entrenar mucho más para hacerle honor a Kratos en el live action.

Cabe destacar que Hurst se unió al mundo de videojuegos de God of War en el 2022, cuando trabajó en God of War Ragnarok y dio vida a Thor como actor de voz y captura de movimiento. Desde ahí comenzó a familiarizarse con este mundo mitológico y ahora, cuatro años después, es anunciado como el personaje principal para la serie.

Meet Ryan Hurst, your Kratos in the God of War series coming to Prime Video. pic.twitter.com/W1kFgW3GtF — Prime Video (@PrimeVideo) January 14, 2026

Todo lo que sabemos de la serie de God of War en Prime Video

Hasta ahora, Amazon no ha revelado más detalles sobre una posible fecha de estreno o inicio del rodaje; sin embargo, la empresa se ha caracterizado por no hacer esperar mucho a sus fans. Rumores en medios estadounidenses indican que durante el 2026 conoceremos los primeros avances de la serie y que para 2027 o 2028 podríamos tener el esperado estreno.

