Cambio histórico en PlayStation: Sony añade transparencia a los precios de sus juegos en PS4 y PS5

La PlayStation Store tuvo una actualización esta semana y, aunque a primera vista parece lo de siempre, hay un detalle que cambia la forma de comprar juegos. Sony activó una nueva función global para los catálogos de PS4 y PS5 que pone las cartas sobre la mesa con los costos. Ya no se trata solo de ver un descuento tachado; ahora la tienda muestra el historial reciente para que sepas si realmente vale la pena sacar la tarjeta.

La nueva etiqueta de precios en PlayStation Store

Esto llega justo cuando se anuncian los títulos del mes. Entre filtraciones como la de PGA Tour 2025 y las clásicas promociones de PlayStation Indies, hay mucho movimiento en la tienda. Pero lo que realmente afecta al bolsillo es la nueva etiqueta de precios. Antes, uno tenía que confiar en la memoria o usar páginas externas para saber si una oferta era genuine. Ahora, la consola te da el dato directo.

La actualización despliega información específica en la ficha de cada producto. Lo que verás en pantalla incluye:



Precio de lanzamiento: Cuánto costaba el juego cuando salió originalmente.

Cuánto costaba el juego cuando salió originalmente. Oferta actual: El precio con el descuento aplicado en este momento.

El precio con el descuento aplicado en este momento. Mínimo histórico reciente: El precio más bajo que ha tenido el título en los últimos 30 días.

Este último punto es la clave. Si un juego está en oferta, pero hace tres semanas estaba más barato, la tienda te lo va a decir. La función ya estaba operando en tiendas de Estados Unidos y Reino Unido, pero se extendió al resto de los mercados, incluyendo Latinoamérica y España. En nuestro caso, se suma a la visualización del precio normal y el porcentaje de rebaja, pero con el contexto del mes anterior.

Tomemos el ejemplo que puso Sony con Battlefield 6: el título aparece con un 35% de descuento, quedando en 51,99 euros. La nueva etiqueta confirma que ese es su punto más bajo en el último mes, ya que anteriormente no había bajado de los 79,99 euros. Si el precio hubiera sido menor hace quince días, el aviso cambiaría para informarte que esperaras o que la oferta actual no es la mejor del periodo.

Las razones de esta nueva función en PlayStation

¿Por qué el cambio repentino? Hay dos factores principales. Primero, existen requerimientos legales en varios mercados que exigen mayor claridad en el comercio digital para proteger al consumidor. Segundo, la competencia. Otras tiendas online ya manejan métricas similares para atraer usuarios que buscan el mejor trato y PlayStation no se quiere quedar atrás en esa carrera por la confianza del cliente.

Esta medida no viene sola. Se suma a otras mejoras recientes, como la opción de escribir reseñas extensas directamente desde la consola sobre los juegos que ya probaste. La idea es darle más herramientas a la comunidad para evaluar sus compras, tanto en calidad como en costo.

Las promociones activas ahora mismo, como las de "Elección de los críticos" u "Ofertas candentes", ya cuentan con esta etiqueta. La próxima vez que entres a la store en tu consola, fíjate en los detalles debajo del precio. No es un cambio radical en el diseño, pero sí una herramienta útil para decidir cuándo pagar. La información ya está disponible para todas las cuentas, sin necesidad de actualizar nada manualmente.