El nuevo plegable de Samsung con 8K: Liverpool hace un fuerte descuento del Galaxy Z Flip 7

Liverpool está moviendo agresivamente el inventario del Samsung Galaxy Z Flip 7. El precio oficial ronda los 28 mil pesos, pero la tienda departamental lo está dejando en $20,399.20 MXN. Es un bajón considerable para quien quiere entrar al mundo de los plegables sin gastar una fortuna. La promoción está activa en línea y aplica en ciertas sucursales físicas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Principales características del Samsung Galaxy Z Flip

El teléfono mantiene el formato plegable que ha funcionado bien entre los usuarios. Lo notable es la pantalla de afuera, la FlexWindow. Ahora es de 4.1 pulgadas y casi no tiene bordes. Puedes contestar mensajes, usar widgets o ver el clima sin abrir el equipo. Cuando lo despliegas, tienes 6.9 pulgadas de pantalla Dynamic AMOLED con tasa de refresco que se ajusta sola para ahorrar batería.

El equipo sí es capaz de reproducir video en 8K, aunque las cámaras graban hasta 4K a 60 fps. Para el día a día, la diferencia no se nota tanto, pero el soporte está ahí para cuando consumas contenido en alta calidad en streaming. Además, trae funciones de Galaxy AI que ayudan a editar fotos o traducir llamadas en tiempo real sin necesidad de internet constante.

Por dentro, Samsung no escatimó en memoria, lo cual se agradece porque estos equipos no traen ranura para tarjetas SD. Aquí los detalles duros para que sepas qué estás comprando:



12 GB de RAM para multitarea sin trabones.

para multitarea sin trabones. 512 GB de almacenamiento interno fijo.

de almacenamiento interno fijo. Procesador Exynos 2500 de 3 nanómetros.

Batería de 4,300 mAh con carga rápida de 25W e inalámbrica.

con carga rápida de 25W e inalámbrica. Cámaras traseras de 50 MP y 12 MP , más una frontal de 10 MP.

, más una frontal de 10 MP. Resistencia IP48 contra polvo y agua, con cristal Gorilla Glass Victus 2.

Oferta en Liverpool del Samsung Galaxy Z Flip.|Liverpool.

Cómo pagar y métodos de envío en Liverpool

Sobre la compra en Liverpool, hay varias opciones para pagar sin que te descapitalices. Si tienes la tarjeta de la tienda, puedes diferir hasta 24 meses sin intereses. Con bancos externos, llegas hasta 18 meses. El precio de oferta ya incluye un descuento por pago de contado.

El envío es gratis a cualquier parte de México. También puedes comprar en línea y recoger en tienda si tienes prisa, aunque depende de que haya stock en la sucursal que elijas. El equipo viene con garantía de Samsung de un año. Si te da miedo que se rompa la bisagra o te lo roben, Liverpool vende una protección adicional contra daños accidentales por un costo aparte.

El sistema operativo es Android 16 con la capa One UI 8, esto asegura que el teléfono vaya a recibir actualizaciones de seguridad por un buen tiempo. La oferta puede cambiar si hay promociones temporales, así que conviene checar la página web antes de lanzarse a comprar.