Oferta de pantalla 4K UHD de 50 pulgadas a menos de 5 mil pesos

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y si quieres disfrutar de todos los partidos en calidad 4K UHD en Walmart hay una oferta imperdible en una pantalla de 50 pulgadas y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

Oferta de pantalla de 50 pulgadas

En Walmart la pantalla de 50 Pulgadas RCA Smart TV UHD 4K con Google TV tiene un súper descuento y se vende en 4 mil 990 pesos y se puede pagar hasta a 20 meses sin intereses de 249.50 pesos.

Puedes comprarla en línea y recibirla gratis en tu casa o recogerla en tienda solo debes verificar en que sucursales esta disponible.

Características de la pantalla RCA de 50 pulgadas

La pantalla de 50 Pulgadas RCA Smart TV UHD 4K ofrece una experiencia de cine gracias a su tecnología DLED que ofrece claridad y colores intensos. Cuenta con un diseño ultrafino combina estilo y funcionalidad.

Además, tiene Google TV que centraliza todas sus aplicaciones y servicios de streaming en un solo lugar. Mientras que Google Assistant permite búsquedas rápidas de voz. Incluye Google Cast, Watchlist y perfil infantil con control parental.

En el caso del audio, tiene sonido Dolby de 16W, procesador Quad Core con 2GB RAM y 8GB ROM, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB y Multituner.

Así que ya no hay pretextos para que disfrutes de tus contenidos favoritos con una gran definición y gran sonido.

