Rematan laptop HP EliteBook, diseñada para entornos de trabajo exigentes y multitarea, a $5,699 pesos en Walmart

Walmart lanzó una rebaja destacada en su sección de laptops reacondicionadas con la HP EliteBook 845 G8, un equipo empresarial que ahora se ofrece por $5,699 pesos, cuando su precio anterior era de $6,999 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,300 pesos. La oferta está disponible en línea y es vendida y enviada por Samara Online, con opción de hasta seis meses sin intereses.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué especificaciones tiene la HP EliteBook 845 G8?

Este modelo pertenece a la línea corporativa de HP, diseñada para entornos de trabajo exigentes y multitarea. Integra un procesador AMD Ryzen 5 PRO 5650U con frecuencia base de 2.3 GHz, pensado para ofrecer rendimiento estable en tareas de oficina, navegación intensiva, videollamadas y programas administrativos.

Entre sus especificaciones técnicas destacan:



Memoria RAM: 16 GB DDR4

Almacenamiento: 256 GB SSD

Pantalla: 14 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles)

Gráficos integrados: AMD Radeon Graphics

Sistema operativo: Windows 10 Pro

Peso aproximado: 1.37 kg

Además, cuenta con teclado retroiluminado, diseño delgado tipo concha y acabado en color plata, lo que la hace portátil y funcional para jornadas laborales móviles.

¿Es nueva o reacondicionada?

Aunque en la descripción aparece como “condición nuevo”, el producto está clasificado dentro de la categoría de laptops reacondicionadas en Walmart. Esto significa que pudo haber sido restaurada, revisada y certificada para su venta nuevamente.

El equipo incluye laptop, batería, cable y cargador compatible con voltaje 110V/220V. Es importante revisar cuidadosamente la descripción del vendedor antes de comprar, ya que se trata de un producto comercializado por un tercero.

Garantía y devoluciones

Cuenta con:



Garantía de 3 meses con Samara Online

Periodo de devolución de hasta 30 días después de recibir el producto

¿Para quién es recomendable esta laptop?

Profesionistas que requieren equipo de trabajo confiable

Estudiantes universitarios que manejan software administrativo o técnico ligero

Personas que buscan una computadora empresarial a precio reducido

Usuarios que priorizan portabilidad y multitarea.

No es un equipo orientado a gaming ni a edición de video profesional pesada, aunque sus 16 GB de RAM permiten un desempeño fluido en múltiples aplicaciones abiertas.

Envío y formas de pago

El envío se realiza por paquetería. Walmart ofrece la opción de pagar en hasta 6 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de $949.83 pesos.

Si te interesa, el enlace directo para verla y comprarla es: https://www.walmart.com.mx/ip/laptop-hp-elitebook-845-g8-amd-ryzen-5-pro-5650u-256gb-ssd-16gb-14-plata/00019618842791

¿Vale la pena aprovechar la rebaja?

Considerando que se trata de una línea empresarial con 16 GB de RAM y almacenamiento SSD, el precio de $5,699 pesos resulta competitivo frente a laptops nuevas con especificaciones similares que suelen superar los $10,000 pesos.

No obstante, al ser reacondicionada y tener una calificación de 1 estrella basada en una reseña, conviene revisar la reputación del vendedor y las condiciones específicas.