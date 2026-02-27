Laptop Asus de 512GB para gamers tiene descuento de 3,700 pesos en México este 2026

Las ofertas y descuentos en computadoras siguen en nuestro país este 2026, pues a través de su plataforma web la Bodega Aurrerá anunció una rebaja de 3 mil 700 pesos en la laptop Asus de última generación y capaz de soportar la carga de trabajo de gamers y demás.

Fue a través de su plataforma web que la tienda de autoservicio mencionó que en caso de adquirir el equipo de cómputo en línea, el producto podría llegar hasta la puerta de tu casa en menos de tres días naturales, esto según ubicación y disponibilidad en tiendas.

Precio final de la laptop Asus en Bodega Aurrerá

De acuerdo la página de la tienda, el precio original de la laptop Asus de 512GB es de 14 mil 499 pesos, sin embargo con el descuento que se le colocó, el costo final para consumidor es de tan solo 10 mil 799 pesos.

Es importante mencionar que el producto se puede adquirir a meses sin intereses, esto con pagos de 719.93 pesos cada mes, esto dependiendo de las tarjetas participantes en la promoción.

Características de la laptop Asus con descuento en Aurrerá

Al ser considerada como una de las computadoras más completas en el mercado actual, la laptop Asus de 512GB está equipada con un procesador AMD Ryzen 7, el cual le da un mejor rendimiento en tareas específicas.

El resto de sus caracterizadas son:

Equipada con Windows 11 Home para obtener una experiencia intuitiva y que te permitirá organizar tu equipo.

Pantalla FHD de 15.6 pulgadas 60Hz

Almacenamiento SSD de 512GB M.2 NVMe PCI

¿Cómo comprar la laptop Asus con descuento en Aurrerá?

Para poder adquirir la laptop Asus con descuento en la Bodega Aurrerá, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio en la cual podrás agregar al carrito de compra el equipo y después, dirigirte al apartado de pago.

