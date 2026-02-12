Bodega Aurrera remata la pantalla TCL 55" QLED: Cine en casa por menos de $7,000

Bodega Aurrera lanzó una promoción que llama la atención de quienes buscan renovar su sala sin vaciar la cartera: la televisión TCL de 55 pulgadas con tecnología QLED ahora cuesta $6,990 pesos, casi $2,300 menos que su precio habitual de $9,299. La oferta incluye hasta dos años de garantía en algunos casos, lo que refuerza su atractivo en un segmento donde antes era difícil encontrar pantallas con estas características por debajo de los $8,000.

Características del televisor TCL 55 QLED 4K

La diferencia principal de este modelo frente a otras pantallas económicas está en su panel QLED, que utiliza puntos cuánticos para generar colores más vivos y precisos, especialmente en escenas con mucha luz o contrastes marcados. Sumado a su resolución 4K y compatibilidad con formatos Dolby Vision y HDR10, la imagen gana en profundidad sin requerir ajustes complicados. El sistema cuenta con un procesador que optimiza automáticamente brillo y movimiento, útil para quienes ven desde deportes hasta series en streaming.

El equipo funciona con Google TV, la plataforma que integra aplicaciones como Netflix, Disney+, Prime Video y YouTube en una sola interfaz. Desde el control remoto se puede usar el asistente de voz de Google para buscar contenido o controlar otros dispositivos inteligentes del hogar. Para conectar accesorios, trae tres puertos HDMI —uno compatible con barras de sonido mediante eARC—, además de entrada óptica de audio, USB y conexión Ethernet.

Entre sus puntos prácticos destacan:



Pantalla de 55 pulgadas con tecnología QLED y resolución 4K Ultra HD

Sistema operativo Google TV con acceso directo a las apps más usadas

Sonido de 20W con soporte para Dolby Atmos y DTS-HD

Tres entradas HDMI, Wi‑Fi de doble banda y Bluetooth integrado

Oferta en Bodega Aurrera del televisor TCL 55" 4K|Bodega Aurrera

Formas de pago y envío en Bodega Aurrera

Hablando de pagos, la tienda permite dividir el costo en mensualidades de alrededor de $350 sin intereses usando tarjetas de BBVA, Citibanamex, Santander u otras participantes. También acepta vales de despensa electrónicos como Edenred o Sí Vale —con restricciones en ciertas categorías—, además de PayPal y pago en efectivo al recoger en tienda.

En cuanto a la entrega, Bodega Aurrera ofrece envío gratis a domicilio en la mayoría de zonas urbanas, con llegada en 24 a 48 horas. Otra opción es comprar en línea y pasar a recoger el mismo día en la sucursal más cercana, siempre que haya existencia disponible.

Con esta combinación de precio, tecnología de imagen y flexibilidad de pago, la TCL 55" se posiciona como una alternativa sólida para quienes buscan llevar el cine a casa sin complicaciones técnicas ni gastos elevados. La promoción está vigente mientras duren los inventarios en el sitio oficial de la cadena.