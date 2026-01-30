Sam’s Club lanza rebaja la laptop ASUS Vivobook Core i3 con un ahorro de casi $4 mil pesos

La Laptop ASUS Vivobook Core i3 se coloca entre las ofertas más llamativas del momento en Sam’s Club México. El modelo E1404GA-NK136W redujo su precio de casi 10 mil pesos a poco más de 6 mil, lo que representa un ahorro cercano a los 4 mil pesos para los socios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

La promoción está disponible tanto en línea como en tiendas físicas y permite pagos a meses sin intereses, lo que amplía su alcance entre estudiantes, trabajadores y familias que buscan un equipo funcional y económico.

¿Qué incluye exactamente la oferta?

Laptop ASUS Vivobook Go 14

Mouse con cable de regalo

Mochila para transporte

Envío en 24 horas en zonas seleccionadas

Opción Club Pickup y devolución hasta 30 días

Este paquete agrega valor frente a otros equipos del mismo rango de precio.

Principales características y especificaciones

El equipo integra procesador Intel Core i3-N305, 8 GB de RAM y SSD de 512 GB. Su pantalla Full HD de 14 pulgadas prioriza comodidad visual.

Además, ofrece Windows 11, teclado retroiluminado, conectividad moderna y certificación de resistencia militar, aspectos poco comunes en este segmento.

Cabe destacar que, no es táctil y los gráficos son integrados (suficientes para uso básico, no para edición pesada o juegos exigentes).

¿A quién le conviene esta laptop?

Estudiantes: Tareas, clases virtuales, investigación y navegación

Trabajo de oficina o home office: Documentos, hojas de cálculo, correo, videollamadas y navegación web

Uso familiar y entretenimiento básico: Ver series, redes sociales, compras en línea o edición ligera de fotos

Usuarios que priorizan portabilidad

No está pensada para gaming ni edición profesional, pero cumple con tareas diarias sin problema.

Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple

¿Dónde comprarla?

La oferta está disponible en sams.com.mx y sucursales Sam’s Club. Se recomienda contar con membresía activa para acceder al precio y beneficios completos.



adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.