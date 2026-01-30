inklusion.png Sitio accesible
Sam’s Club lanza rebaja la laptop ASUS Vivobook Core i3 con un ahorro de casi $4 mil pesos

Con envío rápido y garantía oficial, la Laptop ASUS Vivobook Core i3 baja a poco más de 6 mil pesos, incluye accesorios y meses sin intereses en Sam’s Club.

Laptop ASUS Vivobook Core i3
La oferta en Sam’s Club para la laptop ASUS Vivobook Go 14 cuenta con un descuento atractivo que incluye la opción de pagar en hasta 24 meses sin intereses.|Sam’s Club
Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

La Laptop ASUS Vivobook Core i3 se coloca entre las ofertas más llamativas del momento en Sam’s Club México. El modelo E1404GA-NK136W redujo su precio de casi 10 mil pesos a poco más de 6 mil, lo que representa un ahorro cercano a los 4 mil pesos para los socios.

La promoción está disponible tanto en línea como en tiendas físicas y permite pagos a meses sin intereses, lo que amplía su alcance entre estudiantes, trabajadores y familias que buscan un equipo funcional y económico.

¿Qué incluye exactamente la oferta?

  • Laptop ASUS Vivobook Go 14
  • Mouse con cable de regalo
  • Mochila para transporte
  • Envío en 24 horas en zonas seleccionadas
  • Opción Club Pickup y devolución hasta 30 días

Este paquete agrega valor frente a otros equipos del mismo rango de precio.

Principales características y especificaciones

El equipo integra procesador Intel Core i3-N305, 8 GB de RAM y SSD de 512 GB. Su pantalla Full HD de 14 pulgadas prioriza comodidad visual.

Además, ofrece Windows 11, teclado retroiluminado, conectividad moderna y certificación de resistencia militar, aspectos poco comunes en este segmento.

Cabe destacar que, no es táctil y los gráficos son integrados (suficientes para uso básico, no para edición pesada o juegos exigentes).

¿A quién le conviene esta laptop?

  • Estudiantes: Tareas, clases virtuales, investigación y navegación
  • Trabajo de oficina o home office: Documentos, hojas de cálculo, correo, videollamadas y navegación web
  • Uso familiar y entretenimiento básico: Ver series, redes sociales, compras en línea o edición ligera de fotos
  • Usuarios que priorizan portabilidad

No está pensada para gaming ni edición profesional, pero cumple con tareas diarias sin problema.

¿Dónde comprarla?

La oferta está disponible en sams.com.mx y sucursales Sam’s Club. Se recomienda contar con membresía activa para acceder al precio y beneficios completos.

