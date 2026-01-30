Sam’s Club lanza rebaja la laptop ASUS Vivobook Core i3 con un ahorro de casi $4 mil pesos
Con envío rápido y garantía oficial, la Laptop ASUS Vivobook Core i3 baja a poco más de 6 mil pesos, incluye accesorios y meses sin intereses en Sam’s Club.
La Laptop ASUS Vivobook Core i3 se coloca entre las ofertas más llamativas del momento en Sam’s Club México. El modelo E1404GA-NK136W redujo su precio de casi 10 mil pesos a poco más de 6 mil, lo que representa un ahorro cercano a los 4 mil pesos para los socios.
La promoción está disponible tanto en línea como en tiendas físicas y permite pagos a meses sin intereses, lo que amplía su alcance entre estudiantes, trabajadores y familias que buscan un equipo funcional y económico.
¿Qué incluye exactamente la oferta?
- Laptop ASUS Vivobook Go 14
- Mouse con cable de regalo
- Mochila para transporte
- Envío en 24 horas en zonas seleccionadas
- Opción Club Pickup y devolución hasta 30 días
Este paquete agrega valor frente a otros equipos del mismo rango de precio.
Principales características y especificaciones
El equipo integra procesador Intel Core i3-N305, 8 GB de RAM y SSD de 512 GB. Su pantalla Full HD de 14 pulgadas prioriza comodidad visual.
Además, ofrece Windows 11, teclado retroiluminado, conectividad moderna y certificación de resistencia militar, aspectos poco comunes en este segmento.
Cabe destacar que, no es táctil y los gráficos son integrados (suficientes para uso básico, no para edición pesada o juegos exigentes).
¿A quién le conviene esta laptop?
- Estudiantes: Tareas, clases virtuales, investigación y navegación
- Trabajo de oficina o home office: Documentos, hojas de cálculo, correo, videollamadas y navegación web
- Uso familiar y entretenimiento básico: Ver series, redes sociales, compras en línea o edición ligera de fotos
- Usuarios que priorizan portabilidad
No está pensada para gaming ni edición profesional, pero cumple con tareas diarias sin problema.
¿Dónde comprarla?
La oferta está disponible en sams.com.mx y sucursales Sam’s Club. Se recomienda contar con membresía activa para acceder al precio y beneficios completos.
