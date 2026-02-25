Walmart remata horno de microondas Mabe que descongela alimentos
El horno de microondas es una herramienta muy necesaria y práctica para calentar alimentos y en Walmart hay una gran oferta.
En cualquier casa es indispensable contar con un horno de microondas y si estás pensando en comprar uno, en Walmart hay una promoción que no te puedes perder y aquí te compartimos todas las especificaciones.
Rematan horno de microondas en Walmart
El horno de microondas Mabe 0.7 pies cúbicos Silver tiene una promoción en Walmart y se vende en mil 698 pesos y lo puedes pagar a 18 mensualidades fijas de 165.08 pesos.
Además, cuenta con devolución hasta 30 días después de recibido. Puedes comprarlo en línea para recibirlo directo en su casa o recogerlo en tienda.
Especificaciones del horno de microondas Mabe
Este horno de microondas tiene una capacidad de 0.7 pies cúbicos o 20 litros y esta disponible en color gris y tiene una altura de 258 mm, ancho de 440 mm y profundidad de 258 mm. Pesa 10.2 kilos.
Entre sus características destacan la función para descongelar alimentos, temporizador ajustable hasta por 30 minutos y cuenta con 6 niveles diferentes para cocinar distintos tipos de comida y 10 niveles de potencia.
Incluye un palto giratorio removible que facilita la limpieza después del uso. Ofrece funcionalidades básicas pero útiles para calentar comidas rápidamente sin ocupar mucho espacio.
Usuarios le dan 4.5 de 5 estrellas destacando que cumple muy bien con su función, es práctico para calentar y descongelar rápidamente. Además, es perfecto para espacios pequeños y medianos. Así que es une excelente opción para casas pequeñas o departamentos.
