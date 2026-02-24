Rematan el Motorola Edge 50 pro de 256 GB, cámara trasera triple de 50MP y carga rápida

Para quienes buscan celulares de la gama media-alta, Walmart anunicó un importante descuento en el Motorola Moto Edge 50 Pro. El dispositivo, conocido por su elegante diseño en color azul y su robusto almacenamiento, se posiciona actualmente como una de las opciones de compra más competitivas.

Precio del Motorola Moto Edge 50 Pro

La cadena minoristaestá rematando el Motorola Moto Edge 50 Pro Dual SIM de 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, ahora disponible por solo $6,599. Este equipo, que originalmente costaba $7,399, ofrece un ahorro inmediato de $800 para los compradores.

Para facilitar la adquisición, la tienda también ha habilitado opciones de financiamiento que permiten pagar el equipo en hasta 18 mensualidades fijas de $641.57, facilitando el acceso a tecnología de punta sin descapitalizarse.

Además, Walmart garantiza devolución gratuita hasta 30 días después de la recepción del producto. Puedes comprarlo aquí.

Motorola Moto Edge 50 Pro características

Equipado con procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 y sistema operativo Android 14, el Moto Edge 50 Pro cuenta con cámara trasera triple (50 MP + 13 MP + 10 MP) y batería de 4500 mAh con carga TurboPower de 125 W para autonomía de hasta 40 horas. Su diseño IP68 lo hace resistente al agua y polvo, ideal para usuarios exigentes.



Moto AI en Cámara: Incluye un "borrador mágico" para eliminar personas u objetos no deseados de las fotos y mejoras automáticas de color e iluminación.

Generador de fondos de pantalla: Usa IA generativa para crear fondos de pantalla únicos basados en una foto de tu ropa o estilo.

Fotografía de alta gama: Sensor principal de 50 MP con apertura f/1.4, junto con un teleobjetivo de 10 MP (zoom 3x) y gran angular de 13 MP.

Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Batería y carga: 4500 mAh con carga TurboPower de 125W (cable) y 50W (inalámbrica).

Diseño: Pantalla pOLED de 6.7" con resolución 1.5K y 144Hz, con protección IP68 contra agua y polvo.

