PlayStation 5, a menos de $9000 pesos en Walmart: una gran oferta con calificaciones positivas de los clientes

Conseguir una consola de última generación sin gastar los casi 12 mil pesos que suele costar nueva es complicado, pero Walmart tiene disponible una opción que ha llamado la atención de los jugadores.

Se trata de la Sony PlayStation 5 versión disco, pero bajo la modalidad "reacondicionada" (restored). El precio de lista es de $8,699.00 MXN, una cifra que se mantiene por debajo de la barrera de los 9 mil pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características de la PlayStation 5 reacondicionada en Walmart

Muchos usuarios dudan al escuchar la palabra "reacondicionado", pensando que se trata de equipos usados sin control. Sin embargo, el programa Walmart Restored indica que estos aparatos pasan por una inspección profesional. Son probados, limpiados y certificados para asegurar que funcionen correctamente, aunque podrían presentar detalles estéticos mínimos que no afectan su desempeño. El estado reportado para este lote es "Like New" o como nuevo.

Para quienes buscan aprovechar esta promoción, aquí están los detalles clave que definen lo que incluye la compra:



Precio final: $8,699.00 MXN , con un ahorro considerable frente al precio de tienda tradicional.

, con un ahorro considerable frente al precio de tienda tradicional. Almacenamiento: SSD de 825 GB, lo que permite cargar los juegos casi al instante.

SSD de 825 GB, lo que permite cargar los juegos casi al instante. Calidad de imagen: Soporte para resolución 4K UHD y hasta 120 cuadros por segundo en televisores compatibles.

Soporte para resolución 4K UHD y hasta 120 cuadros por segundo en televisores compatibles. Accesorios: Incluye un control inalámbrico DualSense con retroalimentación háptica.

Incluye un control inalámbrico DualSense con retroalimentación háptica. Protección al comprador: Ventana de 90 días para devoluciones gratuitas si el equipo no cumple lo prometido.

Oferta en Walmart de PlayStation 5 reacondicionado.|Walmart.

Formas de pago, envío y garantía del producto

La facilidad para pagar es otro punto que atrae a los clientes en México. Walmart ofrece la opción de diferir el costo hasta en 12 mensualidades fijas con tarjetas de crédito participantes, como BBVA, Citibanamex o HSBC, sujeto a las promociones vigentes. Para quienes prefieren no usar crédito, se aceptan tarjetas de débito, pagos en efectivo en cajas de Walmart o Bodega Aurrera, e incluso mediante PayPal y Cashi.

En cuanto a la entrega, el envío a domicilio está disponible para todo el país sin costo adicional, ya que la compra supera los $499 pesos requeridos para la gratuidad. Los tiempos estimados de entrega oscilan entre 3 y 7 días hábiles, dependiendo de la ubicación del comprador y si el vendedor es directamente Walmart o un socio de Marketplace. Una vez que el producto sale del almacén, se proporciona un número de guía para rastrear el paquete.

La seguridad de la compra está respaldada por la política de devoluciones del programa "Restored". Si la consola presenta defectos de fábrica o no corresponde al estado físico descrito, el cliente tiene 90 días para devolverla sin costo.

Además, cuenta con una garantía limitada manejada por el proveedor, que en este caso es Sony Tec. Esta combinación de precio reducido, facilidades de pago y respaldo postventa es lo que ha generado una buena recepción entre los usuarios que buscan entrar a la generación actual sin invertir el monto completo de un equipo sellado.