Chat Bots de Gemini y ChatGPT podrán ser usados en el auto y así funcionan

La industria tecnológica lleva los Chat Bots a una nueva etapa con su integración en automóviles. Google y OpenAI impulsan esta transformación a través de Gemini en Android Auto y ChatGPT en Apple CarPlay y marcas como Volkswagen. El despliegue comenzó a finales de 2025 y continuará durante 2026 en distintos mercados.

El objetivo es claro, ofrecer interacción por voz más natural, reducir distracciones y convertir el vehículo en un asistente inteligente. Estos sistemas permiten consultas complejas, navegación avanzada y gestión de mensajes sin apartar la vista del camino.

¿Cómo funciona Gemini en Android Auto y cómo activarlo?

Google sustituyó al Asistente tradicional por Gemini. El sistema ya opera en vehículos compatibles con Android 11 o superior y al menos 2 GB de RAM.

Para usarlo:



Conecta tu teléfono con Android Auto

Di “Hey Google” o presiona el botón de voz

Formula preguntas completas y naturales

Gemini permite buscar restaurantes con reseñas, controlar Google Maps, reproducir música y resumir correos. La experiencia es más conversacional y contextual.

ChatGPT en Apple CarPlay y autos Volkswagen: Así se usa

Apple habilitó en iOS 26.4 la compatibilidad con apps de IA en CarPlay. ChatGPT puede activarse desde Ajustes > Apple Intelligence > Extensiones.

En Volkswagen y Stellantis, la integración es nativa mediante el asistente IDA. No requiere teléfono.

Permite:



Consultas generales

Traducciones rápidas

Ajustes del vehículo

Recomendaciones de ruta

La expansión total depende de actualizaciones oficiales en los próximos meses.

Ventajas de usar Chat Bots mientras conduces

La principal diferencia es la conversación fluida. El conductor puede plantear solicitudes complejas sin usar comandos rígidos.

Entre sus beneficios destacan:



Planificación inteligente de paradas

Resúmenes de mensajes largos

Playlists personalizadas

Información en tiempo real

Expertos prevén que esta tecnología redefina la conectividad vehicular.

Seguridad al usar inteligencia artificial en el auto

Aunque los Chat Bots optimizan la experiencia, no sustituyen la atención humana. La supervisión del conductor sigue siendo obligatoria.

Las compañías enfatizan el uso por voz para minimizar distracciones. Las recomendaciones de navegación deben verificarse siempre. La prioridad es la seguridad vial.