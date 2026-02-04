Aprende paso a paso cómo migrar todos tus chats de WhatsApp en minutos

Cambiar de teléfono ya no tiene por qué convertirse en una ruleta rusa para tus conversaciones. Actualmente WhatsApp integra opciones nativas para migrar tus chats a un nuevo smartphone sin perder tu historial, ya sea transfiriéndolo de forma directa entre dos iPhone o restaurándolo desde una copia de seguridad (backup) en la nube, según tu caso.

Antes de empezar, conviene tener claro un punto y es que el método “correcto” depende de si te cambias a un equipo del mismo sistema (por ejemplo, iPhone a iPhone) o si prefieres usar el respaldo en la nube para recuperar tus mensajes. En ambos escenarios, el objetivo es el mismo, que tus mensajes vuelvan a aparecer en el nuevo dispositivo tal como los dejaste.

En términos prácticos, WhatsApp te pide cumplir requisitos simples para que la migración sea segura como lo son: mantener los teléfonos cerca, conectados a energía, con Wi‑Fi activo y usando el mismo número. Así reduces el riesgo de que el proceso se interrumpa a la mitad y termines con chats incompletos.

Cómo migrar chats desde un iPhone o un Android

WhatsApp ofrece su herramienta de transferencia de chats para mover el historial completo (mensajes y archivos multimedia) desde tu equipo anterior al nuevo, sin depender de una copia en la nube durante el traspaso y sin importar su sistema operativo. Esta función nativa transfiere tu información de cuenta y contenido, aunque no incluye historial de llamadas ni mensajes de pagos P2P, y tampoco media recibida vía Channels.

Lo primero que debes hacer es preparar el terreno. Esto implica actualizar el sistema operativo de tus dispositivos y de la versión de WhatsApp instalada en ellos. Recuerda usar el mismo número de teléfono en ambos equipos, y asegúrate de que el iPhone nuevo aún no esté registrado en WhatsApp. Mantén ambos equipos cerca, conectados a corriente, con Wi‑Fi y acceso a internet en la misma red, además de permisos de red local habilitados. Todo esto es clave para que la migración de los chats sea estable.

Ahora sí, inicia el proceso en el teléfono viejo abriendo WhatsApp y ve a Ajustes> Chats > Transferir chats > Comenzar. Si te lo solicita, permite el acceso a la cámara, porque con esa cámara vas a escanear el QR que aparecerá en el iPhone nuevo para vincular ambos dispositivos.

En el terminal nuevo, abre WhatsApp, toca Aceptar y continuar y verifica tu número. Después elige Continuar en la pantalla de Transferir el historial de chats y acepta los permisos de red local; luego, con el teléfono viejo escanea el QR que aparecerá en el nuevo dispositivo. Durante la transferencia verás una barra de progreso. Es importante que mantengas ambos teléfonos desbloqueados, no salgas de WhatsApp y recuerda que el envío/recepción de mensajes se pausa mientras se completa la migración.

Cuando aparezca “Transferencia Completada”, toca Siguiente y completa tu perfil; en seguida deberías ver la lista con todos tus chats. Si algo falla, WhatsApp recomienda reiniciar ambos teléfonos (apagarlos, esperar 30 segundos, encenderlos) y reintentar; y, sobre todo, no borres datos ni desinstales la app en el teléfono anterior hasta confirmar que todo quedó en el nuevo.

Cómo migrar chats utilizando el respaldo en la nube

Existe otra alternativa para poder migrar la información de tus chats. Esta es especialmente útil si no dispones de acceso al dispositivo antiguo, bien sea por robo, hurto o algún fallo técnico. Estamos hablando de la copia de seguridad en tu cuenta de Google. Recuerda que WhatsApp permite respaldar el historial usando tu Google Account, y Google es quien provee y administra el almacenamiento en la nube donde se guarda ese backup.

Primero, revisa los requisitos para que el respaldo funcione bien. Esto implica tener una cuenta de Google activa en el teléfono, Google Play services instalado, espacio libre en el dispositivo para crear la copia, espacio suficiente en tu cuenta de Google y una conexión estable. Para evitar cargos o cortes, WhatsApp siempre sugiere que te conectes a una red Wi‑Fi antes de respaldar, porque el tamaño de los archivos puede variar y consumir datos móviles.

Para crear o actualizar tu backup manual antes de migrar a otro teléfono, abre WhatsApp y entra a Ajustes> Chats > Copia de seguridad> Guardar. Si prefieres que se haga solo, en esa misma pantalla puedes configurar respaldos automáticos y elegir la cuenta de Google donde se guardarán tus chats. Con esto, al instalar WhatsApp en el nuevo Android y verificar el mismo número, podrás restaurar desde ese respaldo cuando la app lo ofrezca.

Si además quieres una capa extra de protección, WhatsApp también deja activar un respaldo cifrado de extremo a extremo: ve a Ajuntes> Chats > Copia de seguridad> Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo> Activar, crea una contraseña o usa una clave de 64 dígitos y confirma con Crear. Debes tomar en cuenta que WhatsApp advierte que esa contraseña o clave es la única forma de acceder al respaldo en el futuro, así que guardarla bien es parte del “plan” para no perder tus chats.

Siguiendo estos pasos al pie de la letra podrás disfrutar de tu nuevo teléfono sin perder ni uno, solo de tus mensajes de WhatsApp: realiza la migración desde la función nativa de la app (transferencia directa o restauración desde copia), mantén ambos equipos conectados y no borres nada del dispositivo anterior hasta confirmar que tus chats ya aparecen completos en el nuevo. Con esa verificación final, el cambio de smartphone deja de ser un riesgo y tus conversaciones quedan justo donde las necesitas.