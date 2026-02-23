Con descuento del 35%, rematan el Honor X7 con cuádruple cámara trasera de 48MP

Liverpool lanza una promoción imperdible para los amantes de la tecnología: el smartphone Honor X7 con pantalla IPS de 6.7 pulgadas y 128 GB de almacenamiento, compatible con AT&T, ahora está disponible con un descuento del 35%.

Honor X7 precio

El equipo, que originalmente se vende a $4,999 pesos, remata en $3,249 pesos, lo que representa un ahorro de más de $1,700. Además, los clientes pueden adquirirlo en hasta 13 meses sin intereses pagando cuotas de solo $249.95 mensuales.

Esta oferta es ideal para quienes buscan un dispositivo versátil con gran pantalla y capacidad de almacenamiento a un precio accesible. La promoción está vigente en la tienda en línea de Liverpool.

Honor X7 características

El Honor X7 es un smartphone de gama de entrada/media con conectividad 4G, destacado por su gran pantalla de 6.74 pulgadas a 90 Hz, batería de 5000 mAh con carga rápida de 22.5W y procesador Snapdragon 680. Cuenta con 4 GB o 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y un sistema de cuatro cámaras con sensor principal de 48 MP.



Pantalla: 6.74 pulgadas IPS LCD con resolución HD+ y tasa de refresco de 90 Hz.

Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 680 (4G), 4GB/6GB RAM (+Honor RAM Turbo) y 128GB de almacenamiento.

Cámaras: Cuádruple cámara trasera: Principal de 48 MP (f/1.8), gran angular de 5 MP, profundidad de 2 MP y macro de 2 MP. Cámara frontal de 8 MP.

Batería: 5000 mAh con soporte para carga rápida de 22.5W (cargador incluido en la caja).

Software: Lanzado con Android 11 y Magic UI 4.2.

Diseño: Lector de huellas lateral, jack de 3.5mm y diseño estilizado similar a gamas superiores.

Aspectos a considerar:



Pantalla TFT: Los ángulos de visión y contraste no son tan intensos como en paneles OLED/AMOLED.

Rendimiento: Enfocado al uso diario, puede tener limitaciones en juegos exigentes.

Audio: Cuenta con un solo altavoz (mono).

Conectividad: Es un dispositivo 4G, no compatible con redes 5G.

