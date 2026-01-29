Honor X6c con pantalla de 6.61 pulgadas y 256 GB a menos de 3 mil pesos en Chedraui

¿Quieres un celular con tecnología a la vanguardia sin que te cueste un ojo de la cara? El nuevo Honor X6c llegó a Chedraui para demostrar que no necesitas quedarte en números rojos para tener un buen teléfono.

El impresionante Honor X6c de 256 GB en color blanco (Telcel) se vende a tan solo 2 mil 399 pesos, una opción bastante atractiva para quienes buscan un dispositivo funcional sin gastar una fortuna.

¿Por qué comprar el Honor X6c?

Honor X6c integra funciones de Inteligencia Artificial, diseñadas específicamente para optimizar la eficiencia energética, lo que le permite aprender de tus hábitos para que la batería rinda mucho. Su color blanco y su diseño ergonómico lo convierten en un accesorio sofisticado, moderno y adecuado si estudias o trabajas.

Características de Honor X6c

Pantalla de 6.61 pulgadas , ideal para disfrutar de contenido multimedia con total claridad

Cámara principal de 50 MP capaz de capturar detalles nítidos

Sistema operativo Android 15 con la capa MagicOS 9.0

¿Cómo comprar el Honor X6c?

El proceso de compra es sencillo y seguro a través de la tienda en línea de Chedraui. Puedes elegir entre el envío a domicilio para recibirlo en la comodidad de tu hogar o utilizar el servicio de recolección en tienda. Respecto a las facilidades de pago, ha diversas opciones incluyendo tarjetas de crédito y débito.

