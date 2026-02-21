Ponen descuento del 25% en los AirPods 4 de Apple con bloqueo de ruido y resistentes al agua

Si eres de las personas que van en el transporte público escuchando música, oyendo podcast o viendo películas esta nota te podría interesar, y es que la plataforma de Amazon anunció un descuento de hasta el 25% en los AirPods 4 de la marca Apple y los cuáles son compatibles con smartphones.

Fue a través de la tienda en línea, que se anunció que estos AirPods se están vendiendo hasta con un 25% de descuento, además de que los audífonos se pueden ir pagando hasta por 15 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Precio final de los AirPods 4 en Amazon Prime

El precio original que mostró Amazon Prime en los AirPods 4 de la marca Apple es de 2 mil 999 pesos, sin embargo con el descuento antes mencionado, el costo final de los audífonos es de tan solo 2 mil 248 pesos.

Es importante mencionar que estos AirPods se pueden pagar con financiamiento gratis hasta los 15 meses sin intereses, sin embargo, también se puede acceder a un plan de 24 meses con costo de financiamiento de 737 pesos.

Características y funciones de los AirPods 4

De acuerdo con la oferta que se publicó en la plataforma, estos AirPods de última generación cuentan con un diseño cómodo que brinda mayor estabilidad durante el movimiento de los usuarios. Por otro lado, los audífonos destacan por lo siguiente:

Audio espacial personalizado

Mejora en la calidad de sonido y llamadas

IA implementada con Siri

Batería de 5 horas con una sola carga y hasta 30 horas de audio total con el estuche

Resistencia al polvo, agua y sudor

Cancelación de ruido

¿Cuánto tiempo tarda en llegar mi pedido por Amazon Prime?

Si eres una de las personas interesadas en adquirir estos AirPods 4 de última generación, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de Amazon en el cual podrás adquirirlos. Es importante destacar que el producto podría llegar hasta la puerta de tu casa en un lapso de hasta 3 días hábiles.

