Rematan iPad de Apple del 2018 en color plateado con 32 GB a solo 2,232.41 pesos en Amazon

La plataforma Amazon lanzó una oferta atractiva en la categoría de Tecnología al rematar el iPad de Apple del 2018 en color plateado y 32 GB por $2,232.41 pesos. El dispositivo se encuentra disponible en la sección Amazon Renewed y cuenta con un descuento aproximado del 8% frente a su precio de lista.

El modelo corresponde al iPad 6ª generación con conectividad Wi-Fi. Se vende a través del distribuidor iBlueberry y puede enviarse a distintas zonas de México, incluida la CDMX. La promoción resulta relevante para estudiantes y usuarios que buscan un equipo funcional a menor costo.

¿Qué condición tiene el producto?

El iPad se ofrece como reacondicionado en estado Excelente dentro del programa Amazon Renewed. Esto significa que fue inspeccionado, probado y restaurado por profesionales para asegurar su funcionamiento óptimo.

No es certificado directamente por Apple, pero Amazon garantiza su desempeño. Incluye accesorios compatibles y cuenta con 90 días de devolución sin costo, lo que reduce el riesgo para el comprador.

Características principales

El equipo integra pantalla Retina de 9.7 pulgadas con resolución de 2048 x 1536 píxeles. Incorpora procesador A10 Fusion con coprocesador M10, suficiente para tareas académicas, navegación y entretenimiento.

Dispone de 32 GB de almacenamiento, Touch ID y cámaras de 8 MP y 1.2 MP. Soporta Apple Pencil de primera generación, lo que amplía su uso en clases y diseño básico.

Detalles de la compra y envío

La oferta está disponible en el siguiente enlace de compra:



El envío estimado ronda los $112.35 pesos. También existe opción de hasta 9 meses sin intereses de aproximadamente $248.04 mensuales. El stock es limitado.

¿Hay otras variantes?

Amazon ofrece una versión en condición Reacondicionado - Bueno por alrededor de $2,124.23 más depósito de importación. El tiempo de entrega puede variar según la ubicación.

Existen configuraciones de 128 GB o Wi-Fi + Celular con precios ligeramente superiores. Estas alternativas permiten mayor almacenamiento o conectividad móvil.

¿Por qué elegir Amazon Renewed?

El programa suma más de 11,356 opiniones con promedio de 4.6 estrellas. Representa una alternativa para prolongar la vida útil de dispositivos electrónicos.

Además de la garantía, el comprador puede adquirir planes de protección contra daños accidentales desde $415.86. Esto brinda mayor seguridad en una compra reacondicionada.