Rematan el Xiaomi 15T de 512 GB con mensualidades de 733 pesos

Si estás en búsqueda de renovar tu smartphone te tenemos muy buenas noticias, pues la plataforma de Amazon Prime anunció un descuento superior al 20% en el Xiaomi 15T de gama media/alta en febrero de este 2026, por lo cual el celular pasó de ofrecerse en 13 mil 999 a venderse por tan solo 10 mil 999 pesos y con facilidades de pago.

Fue a través de un anuncio de descuento especial, que la plataforma de streaming señaló que el celular se puede adquirir en los colores gris, negro y oro rosa, esto dependiendo de la disponibilidad de los diferentes artículos al momento de querer realizar la compra.

¿Cómo quedan los pagos del Xiaomi 15T en Amazon?

Cómo bien se mencionó anteriormente, más allá del descuento en el precio final del Xiaomi 15T la plataforma de Amazon colocó la facilidad de hasta 15 mensualidades sin interés con depósitos de 733.26 pesos cada 30 días, esto según las tarjetas participantes.

Vale la pena mencionar que a pesar de lo antes mencionado, la misma plataforma de Amazon cuenta con la posibilidad de revisar los planes de pago, esto con la finalidad de evitar que los consumidores no puedan cumplir con sus compras dentro de la web.

Características del Xiaomi 15T en Amazon

Al ser considerado como uno de los mejores celulares de gama media/alta, el Xiaomi 15T está equipado con una de las mejores cámaras para foto y video del mercado actual, además de que su sistema operativo y funcionalidades, lo ponen a la par de productos de la marca a Samsung y Apple.

Las características generales del Xiaomi 15T son las siguientes:

Sistema operativo Hyper OS

RAM de 12 GB

Almacenamiento de 512 GB

Dual SIM

USB tipo C

5500 mAh de batería

6,8 pulgadas de pantalla

¿Cuánto se tarda en llegar el celular a mi casa?

De acuerdo con lo mencionado por Amazon, el producto podría llegar hasta la puerta de tu casa en un lapso no mayor a los tres días, esto dependiendo de la ubicación en donde se encuentre cada uno de los interesados en adquirir el celular Xiaomi 15T.

Para poder comprar el teléfono, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la plataforma de Amazon.

