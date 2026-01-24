Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ con cámara de 200 MP en oferta en Liverpool

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ se posiciona como una de las ofertas más relevantes de la gama media en México durante enero de 2026. El equipo se encuentra disponible en Liverpool México por $7,999 en su versión de 256 GB, con meses sin intereses y envío nacional.

La propuesta apunta a usuarios que buscan fotografía avanzada, batería de larga duración y especificaciones actuales, sin invertir en un smartphone de gama alta. Xiaomi refuerza así su estrategia de alto valor a precio contenido.

¿Por qué destaca su cámara de 200 MP?

El dispositivo integra un sensor principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica y gran tamaño de sensor. Esta combinación permite imágenes más detalladas y mejor desempeño nocturno.

Especialistas coinciden en que esta resolución, antes reservada a equipos premium, acerca la fotografía profesional al mercado masivo. Su cámara frontal de 32 MP completa una experiencia sólida.

Pantalla de calidad premium

El panel AMOLED de hasta 6.83 pulgadas ofrece tasa de refresco de 120 Hz y brillo elevado. La visualización resulta fluida y clara incluso bajo sol directo.

Este tipo de pantalla mejora el consumo de video, juegos y redes sociales, una demanda creciente entre usuarios jóvenes y creadores de contenido.

Rendimiento y batería para uso diario intensivo

Con procesadores de nueva generación y 8 GB de RAM, el equipo mantiene un desempeño estable en multitarea. La batería de 6500 mAh supera el día completo de uso.

La carga rápida de 100W reduce tiempos de espera, un factor clave para la vida cotidiana acelerada.

Otras características útiles

Incluye resistencia al agua IP68, conectividad 5G y NFC, sonido estéreo y Android 15 con HyperOS. Estas funciones elevan su competitividad frente a rivales directos.

¿Vale la pena por su precio?

Por $7,999, el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ ofrece una relación costo-beneficio sobresaliente. Es una opción recomendable para quienes priorizan cámara, autonomía y actualización tecnológica.



