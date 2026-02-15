Liverpool remata el Xiaomi Redmi Note 15 Pro con cámara de 200MP; smartwatch y audífonos inalámbricos incluidos

Liverpool anunció una atractiva promoción en tecnología al rematar el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G KIT AMOLED CrystalRes de 6.8 pulgadas, que incluye smartwatch y audífonos inalámbricos, convirtiéndolo en uno de los paquetes más completos del momento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio del Xiaomi Redmi Note 15 Pro

El precio original de $9,999 baja ahora a solo $9,499, un descuento directo que lo convierte en una de las mejores opciones para usuarios que buscan potencia y accesorios en un solo paquete. Además, Liverpool ofrece financiamiento flexible: hasta 13 meses sin intereses a $730.69 mensuales, ideal para presupuestos ajustados.

El envío es gratis a todo el país, y está disponible en colores negro, gris y morado, así podrás elegir el que mejor se adapte a tu estilo. Puedes conseguirlo aquí.

Características Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G cuenta con una amplia pantalla AMOLED CrystalRes de 6.8 pulgadas, diseñada para ofrecer colores más vibrantes, mejor contraste y una experiencia visual envolvente, ideal para entretenimiento, redes sociales y trabajo.

En cuanto a capacidad, el equipo integra 512GB de almacenamiento, permitiendo guardar miles de fotos, videos, aplicaciones y archivos sin preocuparse por el espacio.

La serie Xiaomi Redmi Note 15 Pro, lanzada a principios de 2026, se posiciona como una gama media premium enfocada en durabilidad extrema, gran autonomía y fotografía de alta resolución. Destaca por la inclusión de certificaciones de resistencia IP68/IP69K, pantallas AMOLED de 3200 nits y baterías masivas de hasta 6,580 mAh.



Pantalla: AMOLED de 6.83 pulgadas, 1.5K, 120Hz.

Procesador: MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4 nm).

Cámara: Principal de 200 MP (OIS) y frontal de 20 MP.

Batería: 6,580 mAh (mayor capacidad que el Note 15 Pro+) con carga de 45W.

Resistencia: Certificación IP66/IP68/IP69K.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.