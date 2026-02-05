Ni el más caro ni el más famoso: Profeco revela cuál es el mejor café soluble de México

El café soluble forma parte de la rutina diaria de millones de personas en México . Ante su amplio consumo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis comparativo para determinar qué productos ofrecen mejor calidad. El estudio revisó composición, contenido de cafeína, nivel de azúcar, presencia de aditivos y cumplimiento del etiquetado.

Qué evaluó Profeco en el café soluble

El análisis de Profeco se centró en aspectos que influyen tanto en el sabor como en el valor nutricional del producto. Uno de los hallazgos más relevantes señala que algunas marcas incorporan ingredientes adicionales que modifican la pureza del café, lo que puede alterar su perfil y su aporte energético.

La institución revisó:

Pureza del café soluble

Cantidad de cafeína

Nivel de azúcar añadido

Presencia de aditivos

Cumplimiento del etiquetado oficial

Las marcas de café mejor calificadas de México en el estudio

Entre los resultados, Profeco destacó varias opciones por su equilibrio entre calidad, sabor y composición. Nescafé Clásico sobresalió por estar elaborado con café soluble cien por cien puro, sin añadidos artificiales, además de presentar un contenido elevado de cafeína y bajo nivel de azúcar.

Otra sorpresa fue Ke! Precio, que obtuvo una evaluación positiva gracias a su buena relación calidad-precio. A pesar de su coste accesible, ofrece poca azúcar y una concentración de cafeína que compite con marcas de mayor precio.

El listado de productos recomendados también incluye Café Garat Gourmet por su aroma intenso y perfil refinado. Great Value se mantiene como una alternativa fiable para el consumo cotidiano, mientras que Oro 24 Kilates destaca por su bajo contenido de azúcar y un sabor equilibrado.

La elección de un café soluble tiene impacto en la ingesta de azúcar y aditivos. Un producto más puro conserva mejor las características naturales del café, ofrece un sabor más consistente y evita ingredientes innecesarios.

