20 de febrero, Día del Gato 2026 y los beneficios de tener un michi en casa

Los gatos se han ido convirtiendo en uno de los animales favoritos de las personas, y el 20 de febrero se celebra uno de los 3 días dedicados a estos felinos y aquí te explicamos por qué.

¿Por qué el 20 de febrero se celebra a los gatos?

El 20 de febrero es el Día Internacional del Gato, una fecha que se celebra desde 2009 y que su origen se relaciona con la Casa Blanca.

Socks fue un gato que se hizo muy popular porque vivía en la Casa Blanca luego de que fue adoptado por Chelsea, hija de Bill Clinton. Llamaba la atención porque vivía a sus anchas con el presidente y en actos públicos era muy común verlo pasear o dormir en los despachos o en la sala presidencial.

Desafortunadamente le diagnosticaron cáncer de garganta y sus dueños optaron por practicarle la eutanasia y falleció el 20 de febrero de 2009.

Ante ello, el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW) decidió que sería una buena fecha para celebrar el día del gato.

Beneficios de tener un gato como mascota

De acuerdo con un artículo de la UNAM Global, tener un gato como mascota puede aportar muchos beneficios ya que su presencia calma, da paz y alivio ante situaciones de estrés.

Además, escuchar su ronroneo reduce la presión arterial y ayuda a favorecer la liberación de óxido nítrico, una molécula que mejora la circulación y disminuye el dolor.

Pero no solo brindan beneficios a la salud también destacan por ser muy higiénicos, se adaptan a cualquier espacio, son mas independientes, juguetones y curiosos lo que los convierte en una gran compañía.

Gatos en Palacio Nacional

