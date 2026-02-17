Un estudio revela que el vacío tras la muerte de una mascota es equiparable a perder un familiar cercano

La muerte de una mascota suele tratarse como un dolor menor en comparación con la pérdida de un familiar, pero la evidencia científica empieza a cuestionar esa idea. Un trabajo indica que el impacto emocional puede ser tan intenso y duradero que encaja con los criterios de un trastorno de duelo prolongado, una condición reconocida en salud mental.

La evidencia científica detrás del duelo por mascotas

El estudio, publicado en la revista académica PLOS One y dirigido por el investigador Philip Hyland, analizó respuestas de 975 adultos en el Reino Unido que habían sufrido distintas pérdidas personales. Los resultados mostraron que el 7,5% de quienes perdieron una mascota cumplían criterios diagnósticos compatibles con trastorno de duelo prolongado.

Esa cifra se sitúa en niveles similares a los observados tras la muerte de un amigo cercano y apenas por debajo de pérdidas familiares como:



Abuelos: 8,3%

Hermanos: 8,9%

Pareja: 9,1%

Solo la muerte de padres o hijos presentó porcentajes claramente superiores.

Qué es el trastorno de duelo prolongado

El trastorno de duelo prolongado describe una respuesta emocional intensa y persistente tras una pérdida significativa. Se trata de una tristeza que interfiere en la vida diaria y en la identidad personal. Entre los síntomas más comunes aparecen:



Deseo constante de recuperar al ser perdido

Sensación profunda de vacío o desesperanza

Dificultad para relacionarse con otras personas

Problemas para afrontar tareas cotidianas

Percepción de que parte de la identidad se ha desvanecido

La investigación señala que estas manifestaciones coinciden con las observadas tras la muerte de un familiar humano, lo que refuerza la idea de que el vínculo afectivo con una mascota puede tener un peso psicológico equivalente.

Hyland sostiene que excluir la pérdida de una mascota de los criterios diagnósticos actuales carece de respaldo científico. Desde su perspectiva, la intensidad del vínculo humano-animal exige una revisión de las guías clínicas para reflejar mejor la experiencia real de quienes atraviesan este tipo de duelo.

