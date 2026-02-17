Laptop Hp 14 pulgadas con gran remate en Walmart, ideal para dar lo máximo en las escuela

Una laptop es una inversión sobre todo si tienes hijos que son estudiantes de nivel básico, preparatoria o universidad, es por ello que a Walmart llegó una oferta que pocos se atreven a rechazar, pues se remata la Hp de 14 pulgadas a un precio de 3 mil 660 pesos.

Su diseño en color plata y su estructura ultra ligera la convierte en la compañera ideal para ser transportada en cualquier mochila permitiendo que el desarrollo de tus hijos siga en el aula, en una cafetería o en un espacio de coworking.

Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

¿Qué beneficios tiene comprar la laptop Hp 14 pulgadas?

De cara al próximo ciclo escolar 2026-2027, contar con una computadora portátil no es un lujo, sino una necesidad estratégica y esta laptop permitirá al estudiante organizar sus tareas, investigaciones, cursos de idiomas y proyectos, brindando una autonomía que las tabletas o dispositivos móviles simplemente no pueden dar. Es la inversión base para garantizar un desempeño académico de excelencia en los siguientes años de educación de tus hijos.

Características de la laptop Hp 14 pulgadas

Pantalla: Panel HD de 14 pulgadas con gran nitidez

Procesador: Intel Celeron N150, optimizado para el ahorro de energía

Memoria RAM: 4 GB, ideal para multitarea básica y navegación web

Almacenamiento: 128 GB de memoria interna para documentos y aplicaciones

Sistema Operativo: Windows 11 Hogar preinstalado

Funciones Especiales: Tecnología de carga rápida HP y cámara web HD de 720p para llamadas claras

¿Cómo comprar esta laptop?

Si no tienes todo el dinero de contado no te preocupes, pues el precio es accesible gracias a las facilidades de pago que incluyen hasta 18 mensualidades fijas de 355.83 pesos si la compras en línea.

Si quieres que la entrega de la laptop sea en tu domicilio el envío se realiza por paquetería con tiempos de entrega garantizados (estimados en tan solo 4 días hábiles para zonas como la Ciudad de México). Además, está respaldada por una política de devolución de hasta 30 días después de recibido el producto, asegurando una experiencia de compra satisfactoria.

