Walmart remata laptop ASUS E410K con procesador Intel a menos de 3 mil 800 pesos

¡Es hora de cambiar tu vieja computadora! Si tu laptop ya no quiere jalar y se ha vuelto completamente obsoleta, Walmart está rematando la ASUS E410K de 14 pulgadas a 3 mil 746 pesos, después de tener un increíble descuento de 350 pesos.

Con miras al ciclo escolar 2026-2027 y los exámenes de preparación a bachillerato y licenciatura, Walmart consiente a sus clientes con descuentos en el área de computación y electrónica para apoyar a los bolsillos de los mexicanos.

Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

ASUS E410 equilibra precio y tecnología

La ASUS E410K es perfecta ya sea para los estudiantes como los trabajadores, ya que un punto en el que destaca es por su peso ligero, lo que permite llevarla en la mochila o en el bolso. Además está optimizada para una navegación rápida y eficiente.

Su procesador Intel Celeron N4500 está optimizado para las tareas académicas diarias, todo bajo un entorno visual de alta definición que cuida la vista durante las largas jornadas de estudio nocturno.

Bodega Aurrera remata laptop gamer con 6 núcleos y tecnología IPS La laptop gamer es ideal para aquellos que aman los videojuegos y buscan una increíble resolución y potencia, mientras están seguros que su equipo no se sobrecalentará. 15 febrero, 2026

Características de la laptop ASUS E410K

Pantalla de 14.0" Full HD: Calidad visual nítida para disfrutar de contenido multimedia y documentos detallados

Procesador Intel Celeron N4500: Garantiza la eficiencia energética para tareas de oficina y navegación web fluida

Memoria RAM de 4 GB: Capacidad adecuada para la multitarea básica y aplicaciones escolares

Almacenamiento de 128 GB eMMC: Espacio amplio y rápido para archivos, presentaciones y aplicaciones necesarias

Conectividad Total: Equipada con puertos USB-A, USB-C, HDMI, Wi-Fi y Bluetooth

Batería de larga duración: Resistir una jornada completa de clases sin depender del cargador



¿Cómo comprar la ASUS E410K?

Si estás listo para cambiar tu antigua laptop puedes comprar la computadora a través del portal en línea de Walmart México. Además del atractivo precio de contado, la tienda ofrece excelentes facilidades, lo que permite diferir la compra hasta en 6 meses sin intereses con pagos mensuales de apenas 624.33 pesos.

Si así lo deseas puede solicitar envío a domicilio para que la laptop llegue segura, sin embargo el tiempo de entrega puede variar unos cuantos días.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.