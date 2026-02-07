¿Aún no te registras? Letras pendientes de registrarse en las preinscripciones SEP 2026-2027 en CDMX

Las preinscripciones escolares para el ciclo 2026-2027 continúan en marcha y, al día de hoy 7 de febrero, miles de madres y padres de familia aún están a tiempo de asegurar un lugar para sus hijas e hijos en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de la Ciudad de México (CDMX).

El proceso es completamente en línea y está diseñado para organizar la demanda de nuevo ingreso sin afectar a quienes no pudieron registrarse en su fecha exacta.

Aunque el calendario establece días específicos según la letra inicial del apellido paterno, no hay sanciones ni pérdida automática del lugar si no se realizó el trámite en la fecha asignada, siempre que se haga antes del cierre oficial.

¿Qué letras faltan por registrarse en febrero 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública , al 7 de febrero el registro se encuentra habilitado para la letra M (6, 9 y 10 de febrero); sin embargo, aún faltan varias letras por realizar su preinscripción dentro del periodo regular.

Las letras que todavía no han iniciado o siguen en tiempo son:



M : 6, 9 y 10 de febrero

: 6, 9 y 10 de febrero N, Ñ, O y P : 11 al 13 de febrero

: 11 al 13 de febrero Q, R, S y T : 16 al 20 de febrero

: 16 al 20 de febrero U, V, W, X, Y y Z: 23 al 27 de febrero

Esto significa que quienes tengan apellidos paternos con estas letras aún están dentro del calendario oficial y pueden hacer el trámite sin contratiempos.

¿Hay problema si no me registré el día que me tocaba?

No, la SEP ha aclarado que el calendario por letras solo es una guía para evitar saturaciones en la plataforma.

Si no pudiste registrarte el día correspondiente a tu apellido, puedes hacerlo cualquier otro día mientras el periodo esté vigente, es decir, hasta el 27 de febrero de 2026 para la mayoría de los niveles.

La única excepción es primer grado de preescolar, cuyo registro concluye hasta el 29 de mayo.

¿Cómo hacer la preinscripción paso a paso sin errores?

El registro aplica para preescolar, primaria, secundaria general, técnica, telesecundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM). Para completarlo correctamente debes:



Ingresar al portal oficial de Preinscripciones 2026-2027

Seleccionar el nivel y grado escolar correspondiente

Capturar la CURP del alumno

del alumno Llenar los datos solicitados del padre, madre o tutor

Guardar el comprobante y número de folio

Realizar este trámite en tiempo permite a las autoridades educativas planear grupos, docentes y espacios para el próximo ciclo escolar, además de brindar mayor certeza a las familias.

Mientras el sistema esté abierto, aún estás a tiempo de asegurar el registro.

