Pantalla portátil con cámara para auto se vende por menos de 2 mil pesos en Amazon este 2026

Si estás pensando en adaptar tu auto para que sea mucho más fácil el manejo en calle o carretera te tenemos una muy buena noticia, pues a través de la plataforma de Amazon Prime se anunció que la pantalla portátil para carro Dashcam Frontal se está vendiendo por menos de 2 mil pesos y con cómodas mensualidades de menos de 300 pesos.

A través de la plataforma de compra-venta antes mencionada, se anunció que esta pantalla de alta calidad es apta para conectar en los vehículos para usarlos como asistentes de viaje, pues en él se puede reproducir música, proyectar los mapas de Google Maps o Waze, así como otras funciones extras.

Precio final de la pantalla portátil para auto en Amazon

El precio de esta pantalla portátil para auto es de mil 659 pesos, los cuales incluso se pueden pagar en seis meses sin intereses con mensualidades fijas de tan solo 276.50 pesos, esto con las tarjetas participantes señaladas dentro de Amazon.

Es importante mencionar que el artículo cuenta con la opción de devolución sin costo en un lapso de 30 días, además de que se puede elegir entre la pantalla de mil 559 pesos que tiene un tamaño mucho más reducido que la primera señalada.

¿Cómo funciona la pantalla portátil para auto que se vende en Amazon?

De acuerdo con las características anunciadas en la página de Amazon, esta pantalla portátil para auto tiene un tamaño de 10,26 pulgadas, lo cual la convierte en la herramienta ideal para utilizar los mapas de navegación en viajes.

El resto de las características de la pantalla son las siguientes:

Cámara frontal de 2.5 K

Captura de vídeos nítidos y detallados

Sensor G para bloqueo automático

Conectividad inalámbrica compatible con Apple CarPlay y Android Auto

Conexión Bluetooth

¿Cuánto tarda en llegar la pantalla portátil para auto con Amazon?

Vale la pena mencionar que en caso de comprar la pantalla antes descrita, el artículo estará llegando hasta la puerta de casa en un lapso no mayor a los tres días hábiles, esto dependiendo de la ubicación de cada individuo.

