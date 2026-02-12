La última gran novedad de Amazon: audífonos Xiami con cancelación de ruido, por casi 400 pesos

Encontrar audífonos inalámbricos que combinen buen sonido, batería duradera y un precio accesible suele ser todo un reto. Pero ahora, en Amazon México, los Xiaomi Redmi Buds 8 Lite Black están disponibles por 399 pesos, una cifra que los coloca entre las opciones de entrada más atractivas del mercado local.

Características de los audífonos Xiaomi Redmi Buds 8 Lite Black

A diferencia de otros modelos que usan almohadillas de silicón para sellar el oído, estos audífonos adoptan un diseño semi-intrauditivo: se ajustan cómodamente sin bloquear por completo el canal auditivo. Esto los hace ideales para quienes pasan horas con audífonos puestos y prefieren una sensación menos invasiva. Eso sí, hay que aclarar un punto importante: su sistema de cancelación de ruido funciona únicamente durante llamadas, no para silenciar el ambiente mientras escuchas música. Para eso se necesitaría una tecnología llamada ANC (cancelación activa de ruido), que estos modelos no incluyen.

Lo que sí ofrecen es un controlador de audio de 14.2 milímetros, más grande que el promedio en su categoría. Este detalle técnico se traduce en graves más presentes y un sonido general más equilibrado. Además, integran dos micrófonos con un algoritmo que filtra el ruido del viento y el bullicio de fondo al hablar por teléfono, algo útil si sueles atender llamadas en la calle o en transporte público.

Entre sus características más prácticas destacan:



Batería de hasta 30 horas en total , combinando los audífonos y su estuche de carga; con una sola carga ofrecen seis horas continuas de reproducción.

, combinando los audífonos y su estuche de carga; con una sola carga ofrecen seis horas continuas de reproducción. Carga rápida: 10 minutos enchufados equivalen a una hora completa de música.

10 minutos enchufados equivalen a una hora completa de música. Bluetooth 5.4 , que mejora la estabilidad de la conexión y reduce el desfase de audio al ver videos o jugar.

, que mejora la estabilidad de la conexión y reduce el desfase de audio al ver videos o jugar. Resistencia IPX4 , suficiente para aguantar salpicaduras o sudor durante caminatas o ejercicio ligero.

, suficiente para aguantar salpicaduras o sudor durante caminatas o ejercicio ligero. App Xiaomi Earbuds, que permite ajustar el sonido con cinco perfiles de ecualización predefinidos.

Audífonos Xiaomi en Amazon.|Amazon

Formas de pago y envío

En Amazon México, el envío es gratuito al superar los 299 pesos, así que estos audífonos califican sin problema. Los miembros de Amazon Prime reciben su pedido al día siguiente en muchas zonas del país. También se puede pagar en efectivo mediante Amazon Cash en algunos establecimientos, una ventaja para quienes prefieren no usar tarjeta.

Con un precio que ronda los 400 pesos, los Xiaomi Redmi Buds 8 Lite Black no buscan competir con audífonos premium, sino ofrecer lo esencial sin recortar en puntos clave: duración, comodidad y claridad en llamadas. Una opción sólida para estudiantes, trabajadores remotos o cualquiera que necesite un par de audífonos confiables sin vaciar la cartera.