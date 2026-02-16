Walmart busca empleados en Fortnite: Requisitos y cómo participar en México

¿Juegas Fortnite y sabes programar? Walmart en México acaba de lanzar una convocatoria fuera de lo común: recluta desarrolladores directamente desde el videojuego. No hay formularios largos ni CV por enviar de entrada. En su lugar, crearon un mapa dentro del modo creativo donde los aspirantes resuelven retos que imitan problemas reales de programación.

La idea surgió de la mano de GMD, una agencia especializada en marketing gamer, y ya está activa para candidatos de México y Centroamérica. El enfoque es simple: si dominas ciertas tecnologías, entra al mapa, supera los desafíos y, si lo logras, recibes una invitación para continuar con el proceso de selección en Walmart Global Tech.

Requisitos y cómo participar de la búsqueda laborar de Walmart en Fortnite

Para intentarlo, necesitas cumplir con lo siguiente:



Saber programar en Java para sistemas internos

Tener experiencia desarrollando apps para iOS o Android

Ser mayor de 18 años y vivir en México o países de Centroamérica

Contar con Fortnite instalado (el juego es gratis en consola, PC o móvil)

Buscar el código de isla que Walmart publicó en sus redes sociales o en su portal de empleos

Una vez dentro del mapa, te enfrentarás a misiones que piden, por ejemplo, organizar elementos bajo ciertas reglas o resolver secuencias lógicas en equipo. Nada de escribir código en pantalla, pero sí demostrar cómo piensas ante un problema técnico. Tyler Whitney, responsable de la narrativa del proyecto, comentó que querían "llevar la cultura de innovación de Walmart al espacio donde ya están las nuevas generaciones".

Quienes terminen los retos recibirán un acceso para una entrevista formal y definir el puesto específico. Las vacantes corresponden a roles de desarrollo de software dentro de los equipos que mantienen y mejoran las plataformas digitales de Walmart en la región.

Fortnite|Epic Games

La nueva estrategia de Walmart, aplicada en Fortnite

La empresa no es ajena a la competencia por talento tech en la región. Con más de 237,600 empleados y 4,150 tiendas en seis países, su división tecnológica trabaja a diario en mejorar el eCommerce, la logística y las tiendas físicas con herramientas digitales. Por eso buscan programadores que entiendan no solo de lenguajes de programación, sino de resolver situaciones bajo presión y en equipo.

México tiene una de las comunidades gamer más activas de Latinoamérica y esta apuesta busca acercarse a ese talento donde ya está: jugando. No es la primera vez que una empresa explora el gaming para reclutar, pero sí es el primer caso en la región en usar Fortnite como filtro real de habilidades técnicas.

Para los programadores mexicanos que pasan horas en el juego, ahora una partida extra podría terminar en algo más que una victoria: una oportunidad laboral concreta. Lo único que necesitan es entrar al mapa correcto y demostrar de qué están hechos.