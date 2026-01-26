Fortnite suma skins de la famosa serie The Office

Fortnite , el videojuego de Epic Games que se ha consolidado como un fenómeno cultural más allá del gaming , vuelve a ampliar su universo con una colaboración centrada en la comedia televisiva. Desde el 24 de enero de 2026, Michael Scott y Dwight Schrute, personajes icónicos de The Office, se integran al battle royale como skins oficiales disponibles en la tienda de objetos.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales con el mensaje “Welcome to Fortnite, Michael and Dwight”, lo que generó una rápida reacción entre seguidores de la serie y jugadores. En pocas horas, comenzaron a circular videos y clips que muestran a los personajes participando en combates, bailes y situaciones propias del ecosistema Fortnite, una dinámica que refuerza el vínculo entre el juego y la cultura pop contemporánea.

La colaboración se inscribe en la estrategia de Fortnite de incorporar franquicias reconocidas como parte de su oferta de contenidos. Más allá de lo estético, estas alianzas convierten al juego en un espacio de encuentro entre distintas audiencias, combinando referencias televisivas con experiencias interactivas propias del entorno digital.

¿Qué incluye el bundle de The Office en Fortnite?

El The Office Bundle reúne una colección de cosméticos diseñados a partir de escenas, gestos y elementos distintivos de la serie. Michael Scott cuenta con tres estilos jugables: su traje clásico de oficina, una versión alternativa con gafas y la apariencia de “Date Mike”, reconocible por la camisa abierta y la gorra colocada hacia atrás.

Dwight Schrute también presenta tres variantes: su atuendo formal, una opción sin chaqueta y una versión que incorpora la conocida banana en funda. A estos skins se suman accesorios temáticos como mochilas, herramientas y back blings vinculados al universo de Dunder Mifflin.

El paquete incluye el emote “Scarn Dance”, inspirado en Threat Level Midnight, la película ficticia creada por Michael dentro de la serie. Además, los personajes cuentan con versiones LEGO compatibles con el modo Battle Royale LEGO, junto a objetos como la mochila “World’s Best Boss” y el planeador “Megadesk”.

¿Cómo obtener las skins de Michael Scott y Dwight Schrute?

Para acceder a estos contenidos, los jugadores deben ingresar a Fortnite y dirigirse a la tienda de objetos, que se actualiza diariamente a las 7 PM. Allí pueden encontrar la sección dedicada a The Office o filtrar por las novedades recientes.

El bundle completo tiene un costo de 3,000 V-Bucks e incluye todos los cosméticos disponibles. De manera individual, las skins de Michael Scott y Dwight Schrute se ofrecen por aproximadamente 1,500 V-Bucks cada una. Los V-Bucks pueden adquirirse mediante compra directa o conseguirse a través de misiones y recompensas internas del juego.

No existe un método oficial gratuito para desbloquear estas skins, por lo que Epic Games recomienda cautela frente a supuestos códigos o promociones difundidas en redes sociales. La popularidad del contenido ha sido impulsada por transmisiones en vivo y videos virales que exhiben los emotes y estilos especiales.

¿Hasta cuándo estará disponible el contenido de The Office?

El The Office Bundle permanecerá en la tienda de Fortnite hasta el 30 de enero de 2026 a las 8 PM ET, momento en que saldrá de la rotación regular. Aunque no se descarta un regreso futuro, este podría producirse sin el descuento asociado a su lanzamiento inicial.

Con este tipo de integraciones, Fortnite continúa su evolución como plataforma de entretenimiento integral. Bajo un modelo free-to-play, el juego ofrece experiencias que van desde el Battle Royale hasta conciertos virtuales, eventos musicales y modos de construcción, consolidando a las skins como uno de los principales atractivos para personalizar la experiencia de los jugadores.