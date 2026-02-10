Sony anuncia el primer State of Play de 2026: ¿Cuáles son los juegos esperados?

Sony ya puso fecha para el primer State of Play de 2026, una transmisión que promete más de 60 minutos de anuncios, avances y actualizaciones de los juegos que llegarán para PlayStation. El evento se realizará el jueves 12 de febrero, con horario para Estados Unidos a las 2:00 pm PT / 5:00 pm ET (11:00 pm CEST), ideal para seguirlo en vivo desde la tarde.

La compañía también confirmó dónde verlo, el State of Play se transmitirá en el canal oficial de PlayStation en YouTube y también en Twitch. La emisión será en inglés como es habitual y contará con subtitulos opcionales para la audiencia global.

Aunque Sony no publicó una lista oficial de juegos, sí dejó claro el enfoque del show serán títulos “llamativos” de third-party e indies para PS5, junto con novedades de equipos de PlayStation Studios. En otras palabras, se perfila como una transmisión para ver avances con más sustancia (tráilers nuevos, gameplay, fechas o ventanas) y no solo un carrusel rápido de logotipos.

PlayStation State of Play 2026: hora en USA y dónde verlo en YouTube

Si vives en Estados Unidos y quieres verlo sin perderte nada, el horario más importante es el de la costa oeste y este: 2:00 pm PT y 5:00 pm ET. Ese bloque suele ser el más conveniente para el público hispano, porque cae entre la tarde y el inicio de la noche, cuando ya hay más tiempo para conectarse y comentar en redes.

El punto clave es que puedes seguirlo desde la cuenta de PlayStation en YouTube, lo que facilita verlo desde el celular, Smart TV o consola. Además, al tratarse del canal oficial, es el lugar más confiable para evitar streams re-subidos con retrasos, mala calidad o problemas de audio.

En cuanto al contexto, este State of Play llega después de que el formato tuviera una edición previa en septiembre de 2025, por lo que esta transmisión funciona como un “reinicio” del calendario anual de anuncios. En la práctica, es una fecha que muchos jugadores usan para decidir qué títulos seguir de cerca, cuáles agregar a la wishlist y cuáles podrían llegar más pronto de lo que se pensaba.

State of Play y PS5: juegos esperados como Marvel’s Wolverine, Pragmata y Monster Hunter Stories 3

La conversación alrededor del evento tiene un nombre propio que se repite una y otra vez y es Marvel’s Wolverine. Se trata de uno de los proyectos más esperados del ecosistema de PlayStation Studios, y cada State of Play grande alimenta la pregunta de siempre: ¿veremos un avance con gameplay, una ventana de lanzamiento o por lo menos una actualización concreta del estado del juego?

Aquí vale una precisión importante para no caer en promesas falsas y es que Sony no confirmó que Marvel’s Wolverine vaya a aparecer en esta transmisión. Aun así, la expectativa existe porque State of Play es el tipo de escaparate donde una actualización bien colocada puede robarse la conversación del día, especialmente si el show dura más de una hora y necesita “momentos” que justifiquen la atención del público.

En paralelo, Sony adelantó que veremos títulos third-party e indies para PS5, y eso abre la puerta a juegos que encajan perfecto con el formato con avances nuevos, segmentos con más detalle y recordatorios de lanzamiento. Bajo esa lógica, se menciona que en los próximos meses podrían sonar fuerte propuestas como Pragmata y Monster Hunter Stories 3, dos títulos que por perfil pueden aprovechar este tipo de evento para reforzar su presencia con tráilers más extensos, nuevas ventanas o explicaciones de gameplay.

¿Por qué este tipo de juegos suele funcionar bien en State of Play? Porque Sony normalmente busca un balance: un par de “titulares” que atraigan a todos y, entre medio, títulos con comunidad sólida que pueden sostener un segmento de varios minutos sin que el ritmo se caiga. En un show de más de 60 minutos, esa mezcla es clave para que el evento se sienta variado y útil, en lugar de repetitivo.

Además, el enfoque en indies suele ser una buena noticia para los jugadores que buscan algo distinto a las superproducciones. En la práctica, cuando un indie aparece en un State of Play, muchas veces es porque ya tiene una propuesta clara, una fecha cercana o un gancho fuerte (mecánicas, arte, narrativa) que Sony considera “mostrable” ante una audiencia masiva.

Si Sony cumple con el enfoque que prometió—third-party, indies y actualizaciones de PlayStation Studios—este show puede marcar el tono de lo que veremos en PlayStation durante la primera mitad del año.