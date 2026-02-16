Las Guerreras K-Pop ahora son funkos y preparan fecha de lanzamiento

¿Tu hija o tú eres fan de Las Guerreras K-Pop? Ya puedes coleccionar sus figuras Funko Pop! Animation: K-POP Demon Hunters, que saldrán a la venta a través de Amazon con el objetivo de alegrar a todos los fans de la película.

Rumi, Mira y Zoey saldrán de la pantalla para posicionarse en el mundo de los coleccionables como las figuras favoritas tanto de pequeños como de adultos. Y es que ahora que conquistó el cine y las plataformas de streaming, también busca ganar en la industria de la juguetería.

¿Cuándo saldrán los Funko de Las Guerreras del K-Pop?

Los Funko Pop! Animation: K-POP Demon Hunters tienen programada su salida oficial a la venta el próximo 28 de julio de 2026 y tendrán un costo de 319 pesos, precio sumamente atractivo para los coleccionistas y fans de la película, la cual se convirtió en todo un éxito.

Son figuras de vinilo que miden aproximadamente 10 centímetros y cada una cuenta con detalles y estilos inspirados en la película y para garantizar que nadie se quede sin su ídolo favorito, el sistema de distribución ha optimizado los tiempos de logística.

¿De cuánto es el tiempo de entrega de los Funko Pop?

Los compradores que realicen su pedido a través de la preventa podrán recibir sus figuras con entrega gratuita programada entre el 3 y el 5 de agosto. Sin embargo, para aquellos que no pueden esperar a tener las figuras en sus manos existe una opción de entrega rápida que permite recibir el paquete el mismo miércoles 29 de julio, apenas 24 horas después del lanzamiento oficial en Amazon.

¿Cómo hacer la compra?

Los métodos de pago son variados con el objetivo de que los fans no dañen sus bolsillos, mientras siguen explorando el mundo del entretenimiento coreano.

