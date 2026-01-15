inklusion.png Sitio accesible
Reportan humo, retiran tren y 20 minutos de espera en L3; estado del Metro y Metrobús CDMX hoy 15 de enero

Demon Hunters en CDMX: Las Guerreras K-Pop firmarán autógrafos y darán concierto para todas sus fans

La actrices que dan voz a Rumi, Mira y Zoey en Guerreras K-Pop se sacarán fotos con sus fans e interpretarán las canciones de la película.

Las Guerreras K-Pop darán concierto en el Bosque de Aragón, en CDMX
Las Guerreras K-Pop tendrán una Fan Experience en el Bosque de Aragón de la Ciudad de México; los asistentes podrán disfrutar de las canciones de la película en vivo.|axomatsuri | Página
Notas,
Pop

Escrito por:  Adriana Pacheco

Las famosas Guerreras K-Pop saltarán de la ficción a la vida real para convivir con sus fans de la Ciudad de México (CDMX), mientras interpretan las canciones de la icónica película, así que vele diciendo a tus amigos, pues este evento promete ser uno de los más esperados por el fandom.

Y es que el Bosque de Aragón, uno de los espacios más emblemáticos de la capital, recibirá a Azul Bötticher, Karin Zavala y Tatul Bernodat, quienes dan voz a Rumi, Mira y Zoey en español latino.

¿Cuándo será el concierto de Las Guerreras K-Pop?

La Fan Experience incluirá las interpretaciones en vivo de las canciones K-Pop Demon Hunters , por lo que los fans disfrutarán de un pequeño concierto al aire libre. Sin embargo, aquí no termina el encanto porque también habrá un bazar temático, cine familiar, dance covers y firma de autógrafos.

¿El concierto será gratis?

Los k-popers tendrán dos días para tomarse fotos con las artistas y disfrutar de los shows en vivo, sin embargo, la charla interactiva y la interpretación en vivo de las canciones de la película tendrán un costo extra. Los precios son los siguientes:

Entrada general gratis

  • Acceso al evento
  • Bazar temático
  • Spots de fotos Shows en vivo
  • Cine al aire libre

Fan Experience (Zona general) 150 pesos

  • 3:00 pm Talk + Live Songs
  • Acceso por zona general
  • Experiencia fan en comunidad

Fan Experience (Preferente) 250 pesos

Cupo limitado

  • 3:00 pm Talk + Live Songs
  • Mejor ubicación (preferente)
  • Ideal para disfrutar el show

Fan Experience 400 pesos (VIP)

Cupo limitado

  • 3:00 pm Talk + Live Songs
  • Mejor experiencia (VIP)
  • Ubicación premium

Paquetes de firmas de autógrafos y fotos

Paquete Fan (1 invitada)

  • 1 Firma
  • 1 Foto
  • 1 Póster

Paquete Fan Triple

  • 3 Firmas (una con cada invitada)
  • 3 Fotos (una con cada invitada)
  • Póster Especial

Paquete VIP Triple

  • 3 Firmas (una con cada invitada)
  • 3 Fotos (una con cada invitada)
  • Póster Premium
  • Fila VIP

¿Cuándo es el concierto y en dónde comprar los boletos?

La cita es el 21 y 22 de febrero, en un horario de 11:00 a 19:00 horas. Los boletos se pueden comprar en el siguiente enlace . Debido a que algunos paquetes tienen cupo limitado te recomendamos adquirir los boletos con anticipación.

