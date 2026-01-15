Demon Hunters en CDMX: Las Guerreras K-Pop firmarán autógrafos y darán concierto para todas sus fans
La actrices que dan voz a Rumi, Mira y Zoey en Guerreras K-Pop se sacarán fotos con sus fans e interpretarán las canciones de la película.
Las famosas Guerreras K-Pop saltarán de la ficción a la vida real para convivir con sus fans de la Ciudad de México (CDMX), mientras interpretan las canciones de la icónica película, así que vele diciendo a tus amigos, pues este evento promete ser uno de los más esperados por el fandom.
Y es que el Bosque de Aragón, uno de los espacios más emblemáticos de la capital, recibirá a Azul Bötticher, Karin Zavala y Tatul Bernodat, quienes dan voz a Rumi, Mira y Zoey en español latino.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Cuándo será el concierto de Las Guerreras K-Pop?
La Fan Experience incluirá las interpretaciones en vivo de las canciones K-Pop Demon Hunters , por lo que los fans disfrutarán de un pequeño concierto al aire libre. Sin embargo, aquí no termina el encanto porque también habrá un bazar temático, cine familiar, dance covers y firma de autógrafos.
¿El concierto será gratis?
Los k-popers tendrán dos días para tomarse fotos con las artistas y disfrutar de los shows en vivo, sin embargo, la charla interactiva y la interpretación en vivo de las canciones de la película tendrán un costo extra. Los precios son los siguientes:
Entrada general gratis
- Acceso al evento
- Bazar temático
- Spots de fotos Shows en vivo
- Cine al aire libre
Fan Experience (Zona general) 150 pesos
- 3:00 pm Talk + Live Songs
- Acceso por zona general
- Experiencia fan en comunidad
Fan Experience (Preferente) 250 pesos
Cupo limitado
- 3:00 pm Talk + Live Songs
- Mejor ubicación (preferente)
- Ideal para disfrutar el show
Fan Experience 400 pesos (VIP)
Cupo limitado
- 3:00 pm Talk + Live Songs
- Mejor experiencia (VIP)
- Ubicación premium
Paquetes de firmas de autógrafos y fotos
Paquete Fan (1 invitada)
- 1 Firma
- 1 Foto
- 1 Póster
Paquete Fan Triple
- 3 Firmas (una con cada invitada)
- 3 Fotos (una con cada invitada)
- Póster Especial
Paquete VIP Triple
- 3 Firmas (una con cada invitada)
- 3 Fotos (una con cada invitada)
- Póster Premium
- Fila VIP
¿Cuándo es el concierto y en dónde comprar los boletos?
La cita es el 21 y 22 de febrero, en un horario de 11:00 a 19:00 horas. Los boletos se pueden comprar en el siguiente enlace . Debido a que algunos paquetes tienen cupo limitado te recomendamos adquirir los boletos con anticipación.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.