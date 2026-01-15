Demon Hunters en CDMX: Las Guerreras K-Pop firmarán autógrafos y darán concierto para todas sus fans

Las famosas Guerreras K-Pop saltarán de la ficción a la vida real para convivir con sus fans de la Ciudad de México (CDMX), mientras interpretan las canciones de la icónica película, así que vele diciendo a tus amigos, pues este evento promete ser uno de los más esperados por el fandom.

Y es que el Bosque de Aragón, uno de los espacios más emblemáticos de la capital, recibirá a Azul Bötticher, Karin Zavala y Tatul Bernodat, quienes dan voz a Rumi, Mira y Zoey en español latino.

¿Cuándo será el concierto de Las Guerreras K-Pop?

La Fan Experience incluirá las interpretaciones en vivo de las canciones K-Pop Demon Hunters , por lo que los fans disfrutarán de un pequeño concierto al aire libre. Sin embargo, aquí no termina el encanto porque también habrá un bazar temático, cine familiar, dance covers y firma de autógrafos.

¿El concierto será gratis?

Los k-popers tendrán dos días para tomarse fotos con las artistas y disfrutar de los shows en vivo, sin embargo, la charla interactiva y la interpretación en vivo de las canciones de la película tendrán un costo extra. Los precios son los siguientes:

Entrada general gratis

Acceso al evento

Bazar temático

Spots de fotos Shows en vivo

Cine al aire libre

Fan Experience (Zona general) 150 pesos

3:00 pm Talk + Live Songs

Acceso por zona general

Experiencia fan en comunidad

Fan Experience (Preferente) 250 pesos

Cupo limitado

3:00 pm Talk + Live Songs

Mejor ubicación (preferente)

Ideal para disfrutar el show

Fan Experience 400 pesos (VIP)

Cupo limitado

3:00 pm Talk + Live Songs

Mejor experiencia (VIP)

Ubicación premium

Paquetes de firmas de autógrafos y fotos

Paquete Fan (1 invitada)

1 Firma

1 Foto

1 Póster

Paquete Fan Triple

3 Firmas (una con cada invitada)

3 Fotos (una con cada invitada)

Póster Especial

Paquete VIP Triple

3 Firmas (una con cada invitada)

3 Fotos (una con cada invitada)

Póster Premium

Fila VIP

¿Cuándo es el concierto y en dónde comprar los boletos?

La cita es el 21 y 22 de febrero, en un horario de 11:00 a 19:00 horas. Los boletos se pueden comprar en el siguiente enlace . Debido a que algunos paquetes tienen cupo limitado te recomendamos adquirir los boletos con anticipación.

