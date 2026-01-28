Audrey Nuna de Las Guerreras K-Pop y su esperado concierto gratuito en México

Audrey Nuna, la auténtica caza demonios y voz de Mira en la versión original de Demon Hunters: Las Guerreras K-pop , llegará a territorio mexicano para conocer a todos sus fans y compartir su talento en un concierto completamente gratuito.

La rapera coreano-estadounidense no estará sola en su presentación especial, sino con otros dos talentos: Eric Nam y Milli, quienes prometen rendir homenaje a la música con su gran talento vocal.

Lo que debes saber de la presentación de Audrey Nuna

Audrey Nuna dará un presentación en vivo en el Foro de las Estrellas de la Feria Nacional de San Marcos 2026 que se realiza todos los años en Aguascalientes, el próximo 2 de mayo a las 22:00 horas. Antes de ella subirán al escenario Eric Nam y Milli (artista de música tailandesa)

El evento es gratuito y permitirá la entrada a 20 mil personas

Las zonas preferenciales, es decir las Terrazas VIP y los espacios de Línea Cero , sí tendrán costo, el cual va de los 2 mil hasta los 4 mil pesos

Los boletos se adquieren en la plataforma de boletiand

Audrey Nuna y su papel de Mira en Las Guerreras K-Pop

Audrey Nuna prestó su voz a Mira, una de las guerreras K-Pop e interpretó varias canciones de la banda sonora de la película como "How It's Done" , " Takedown" y " What It Sounds Like".

La artista es reconocida por su mezcla única de pop, R&B, rap y trap experimental. Nació en Nueva Jersey de padres inmigrantes coreanos. En 2021 lanzó su álbum debut "A liquid Breakfast" y gracias a el obtuvo reflectores. Así como su personaje en Demon Hunters: Las Guerreras K-Pop, su semblante es serio, fuerte e infunde respeto, sin embargo es muy carismática.

