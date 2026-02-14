Olvídate del aceite, Amazon pone en súper descuento freidora de aire Oster

Para muchas personas cocinar puede resultar una actividad complicada y tediosa, pero en la actualidad existen muchas herramientas que pueden facilitarla y una de estas son las freidoras de aire y si estás pensando en comprarte una, aquí te compartimos los detalles de la Oster Diamond Force.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Precio de la freidora de aire Oster

En Amazon, la freidora de aire Diamond Force de Oster tiene descuento del 24% y cuesta 945 pesos y la puedes comprar hasta a 15 meses sin intereses de 63.00 pesos y el envío es completamente gratis.

Características de la freidora de air Oster

La Freidora de Aire Manual, Recubrimiento Oster DiamondForce, tiene 4litros de capacidad y controles de tiempo y temperatura. Cuenta con un recubrimiento que es hasta 15 veces más fácil de limpiar y 12 veces más resistente a rayaduras. Esta reforzado e infundido con partículas de diamante para formar una matriz estructural que proporciona una fácil liberación de alimentos y rendimiento superior.

Tiene un control manual y puede cocinar hasta con 99% menos aceite, su perilla es ajustable de hasta 200ºC y tiene temporizador ajustable de hasta 60 minutos.

Los usuarios e dan 4.8 de 5 estrellas y consideran que es un excelente producto, es fácil de usar y se pueden preparar muchos alimentos diferentes.

Aí que si tienes poco tiempo para cocinar y quieres dejar de cocinar con tanto aceite esta es una gran opción.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.