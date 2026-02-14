inklusion.png Sitio accesible
Olvídate del aceite, Amazon pone en súper descuento freidora de aire Oster

La freidora de aire es una buena alternativa si quieres preparar una variedad de comidas deliciosas y saludables, , sin exceso de aceite o grasas.

Freidora de aire en descuento
Freidora de aire Oster|Amazon
Es Tendencia

Escrito por: Itandehui Cervantes

Para muchas personas cocinar puede resultar una actividad complicada y tediosa, pero en la actualidad existen muchas herramientas que pueden facilitarla y una de estas son las freidoras de aire y si estás pensando en comprarte una, aquí te compartimos los detalles de la Oster Diamond Force.

Precio de la freidora de aire Oster

En Amazon, la freidora de aire Diamond Force de Oster tiene descuento del 24% y cuesta 945 pesos y la puedes comprar hasta a 15 meses sin intereses de 63.00 pesos y el envío es completamente gratis.

Características de la freidora de air Oster

La Freidora de Aire Manual, Recubrimiento Oster DiamondForce, tiene 4litros de capacidad y controles de tiempo y temperatura. Cuenta con un recubrimiento que es hasta 15 veces más fácil de limpiar y 12 veces más resistente a rayaduras. Esta reforzado e infundido con partículas de diamante para formar una matriz estructural que proporciona una fácil liberación de alimentos y rendimiento superior.

Tiene un control manual y puede cocinar hasta con 99% menos aceite, su perilla es ajustable de hasta 200ºC y tiene temporizador ajustable de hasta 60 minutos.

Los usuarios e dan 4.8 de 5 estrellas y consideran que es un excelente producto, es fácil de usar y se pueden preparar muchos alimentos diferentes.

Aí que si tienes poco tiempo para cocinar y quieres dejar de cocinar con tanto aceite esta es una gran opción.

