Walmart remata combo de cafetera Dolce Gusto con 3 cajas de cápsulas

No hay nada mejor que despertar en la mañana y tomar un cafecito caliente y bien cargado para comenzar el día con energía, y si quieres comprar una cafetera Dolce Gusto en Walmart hay una oferta que no puedes dejar pasar.

Precio cafetera de espresso Dolce Gusto

En Walmart hay un combo de cafetera de espresso T-fal Krups Genio S para 2 shots programable y con 3 cajas de cápsulas por mil 690 pesos y la puedes pagar hasta a 3 meses sin intereses de 563.33 pesos. Puedes comprarla en línea y recogerla en la tienda que más cerca te quede.

Especificaciones de la cafetera Dolce Gusto

La Cafetera Genio S Rojo Dolce Gusto tiene una exclusiva tecnología de cápsulas y tendrás acceso a más de 30 variedades de bebidas calientes y frías. Puedes preparar un espresso intenso o un cappuccino espumoso o hasta un chocolate caliente cremoso.

Además, cuenta con la línea Starbucks at Home para que disfrutes de tus bebidas favoritas sin salir de casa. Las cápsulas están selladas herméticamente para conservar la frescura del café.

Tiene un sistema Thermoblock para que la cafetera esté lista para usarse en 30 segundos. Cuenta con 3 posiciones regulables en la bandeja para que puedas usar una taza o un termo

Cabe mencionar que el café destaca por aportar antioxidantes y aumentar los niveles de adrenalina, además se recomienda tomar café negro sin azúcar añadido para evitar calorías innecesarias.

