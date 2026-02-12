¿San Valentín en casa? Liverpool remata pantalla Samsung de 98 pulgadas a 39,999 pesos

Liverpool liquida la pantalla Samsung de 98 pulgadas con un precio final de $39,999 pesos. Esta oferta, disponible en su tienda en línea, representa un ahorro superior al 50% sobre su costo original y permite a los consumidores transformar su sala en un cine privado para celebrar San Valentín con una noche romántica.

¿Cómo comprar la pantalla Samsung de 98 pulgadas en oferta en Liverpool?

Liverpool confirma que el modelo UN98DU9000FXZX (2024) bajó de $85,713 a solo $39,999 pesos mexicanos. Los interesados pueden adquirir este equipo para organizar una cena y mirar una película en pareja este 14 de febrero, aprovechando los 9 meses sin intereses y el envío gratuito.

Las condiciones de compra y pago detallan lo siguiente:

Precio de liquidación: $39,999 pesos de contado o con tarjeta departamental.

$39,999 pesos de contado o con tarjeta departamental. Mensualidades: Pagos de $4,888.83 pesos al elegir el plan de 9 meses sin intereses.

Pagos de $4,888.83 pesos al elegir el plan de 9 meses sin intereses. Logística: Entrega a domicilio sin costo adicional en todo el país.

Esta promoción habilita la oportunidad de crear una experiencia de lujo sin salir de casa durante el Día del Amor y la Amistad.

Liverpool tiene en oferta una pantalla Samsung de 98 pulgadas para ver una película romántica en casa este 14 de febrero.|Captura de pantalla

Características de la pantalla Smart TV Samsung que remata Liverpool

La pantalla modelo 2024 de Samsung ofrece funciones avanzadas para quienes buscan la mejor calidad frente al televisor. La pantalla destaca por su tecnología Crystal UHD 4K, garantizando que cada detalle de una película clásica o un estreno se aprecie con realismo cinematográfico.

Las características técnicas más relevantes son:

Frecuencia de actualización: 120 Hz para imágenes fluidas en cine de acción y deportes.

120 Hz para imágenes fluidas en cine de acción y deportes. Calidad de imagen: Procesador Crystal 4K con retroiluminación Full Array para negros profundos.

Procesador Crystal 4K con retroiluminación Full Array para negros profundos. Audio avanzado: Tecnología Q-Symphony para una inmersión sonora total con barras de sonido.

Tecnología Q-Symphony para una inmersión sonora total con barras de sonido. Sistema operativo: Tizen OS con acceso inmediato a aplicaciones de streaming y canales gratuitos.

El equipo incluye un año de garantía oficial para asegurar la inversión en entretenimiento doméstico.