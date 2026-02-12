Regalos de San Valentín en Liverpool: estas son las 5 mejores ofertas para el 14 de febrero

Este 14 de febrero, muchos mexicanos buscan regalos que enamoren sin vaciar la cartera. Aunque Liverpool no programó una Venta Nocturna para febrero de 2026, la tienda sorprendió con rebajas directas en secciones que suelen ser las más buscadas en estas fechas: joyería, perfumes importados y electrónica.

En lugar de esperar hasta el último día, varias ofertas ya están activas tanto en tiendas físicas como en la app . Destacan descuentos en relojes de marcas reconocidas, sets de fragancias que incluyen producto de regalo y audífonos inalámbricos con promociones por tiempo limitado.

Los 5 mejores regalos en Liverpool para San Valentín

1. Joyería de Alta Gama: Gargantilla Bizzarro de Corazón (Oro 14K)

Oferta: De $11,595 a $6,636: Es el regalo clásico de San Valentín por excelencia. Tiene casi un 43% de descuento, lo cual es excepcional para joyería de oro de 14 quilates. Un detalle romántico y duradero a casi mitad de precio.

2. Tecnología y Bienestar: Masajeador Facial Skindion

Oferta: De $2,163 a $1,599: El cuidado de la piel (skincare) está en tendencia. Este dispositivo tiene un descuento significativo y es un regalo moderno y práctico para quienes disfrutan de rutinas de belleza en casa.

3. Fragancias Virales: Eau de Parfum Lattafa Yara para mujer

Oferta: De $964 a $577: Con un 40% de descuento, este perfume se ha vuelto sumamente popular en redes sociales por su aroma dulce. Es una opción excelente para un detalle de buen gusto sin una inversión excesiva.

4. Moda y Accesorios: Cartera Tommy Hilfiger Nappa para hombre

Oferta: De $1,099 a $879: Un accesorio esencial de una marca reconocida. Es un regalo seguro y útil para hombres, manteniendo un precio accesible con el descuento aplicado.

5. Hogar y Estilo de Vida: Cafetera de Cápsulas Nespresso Pixie

Oferta: De $5,090 a $3,054: Con un 40% de descuento, es ideal para parejas que disfrutan del café o para renovar un espacio compartido. Es un regalo de "experiencia" que se aprovecha todos los días.

Liverpool tiene un sitio especial con regalos para San Valentin.|Liverpool

Bonus (Detalle Económico): Si buscas algo simbólico, la Vela Aromática Genérica (set de 12 piezas) bajó de $1,679 a $652 (más del 60% de descuento), ideal para crear una atmósfera romántica en una cena en casa.

Ya sea que optes por un clásico de joyería o un gadget de última generación, el mercado actual ofrece oportunidades únicas para demostrar afecto sin descuidar las finanzas personales en este inicio de año. Quienes planeen visitar una sucursal pueden consultar en la página de Liverpool el inventario disponible por tienda, una función que ha evitado más de un viaje en vano.