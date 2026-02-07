Robot aspiradora DREAME X40 Ultra de 12,000 Pa y trapeador a 70ºC bajó 10 mil pesos en Amazon

El mercado de los robots aspiradoras en México continúa creciendo con opciones cada vez más sofisticadas. Uno de los dispositivos que ha llamado la atención recientemente es el DREAME X40 Ultra , un modelo que combina funciones de aspirado y trapeado automatizado, además de incorporar tecnologías para llegar a zonas difíciles.

Actualmente, este equipo se encuentra en promoción dentro de Amazon con un descuento de más de 10 mil pesos que podría resultar atractivo para quienes buscan automatizar la limpieza del hogar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es el precio del DREAME X40 Ultra en Amazon y qué incluye la oferta?

El DREAME X40 Ultra tiene un precio original de 29 mil 998 pesos, pero en la tienda en línea se ofrece con un descuento del 37%, lo que reduce su costo a 18 mil 999 pesos .

Además, los compradores pueden optar por un esquema de pago de mil 266.60 pesos a 15 meses sin intereses, lo que facilita su adquisición para quienes buscan distribuir el gasto.

Este robot aspirador ha ganado popularidad entre los consumidores, reflejado en su calificación promedio de 4.2 estrellas sobre 5, basada en más de cuatro mil evaluaciones.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor

Características del robot aspirador DREAME X40 Ultra

Uno de los principales atractivos del dispositivo es su potencia de succión, que alcanza los 12,000 Pa, una cifra considerada alta dentro de esta categoría. Este nivel de fuerza permite retirar polvo, cabello y residuos en distintos tipos de superficies.

Entre sus funciones destacan:



Cepillo lateral SideReach : diseñado para extenderse y alcanzar esquinas, patas de muebles y zonas complicadas donde suele acumularse suciedad

: diseñado para extenderse y alcanzar esquinas, patas de muebles y zonas complicadas donde suele acumularse suciedad Sistema de trapeado elevable y desmontable : permite levantar los trapeadores automáticamente hasta 10.5 milímetros para evitar mojar alfombras o retirarlos por completo cuando sea necesario

: permite levantar los trapeadores automáticamente hasta 10.5 milímetros para evitar mojar alfombras o retirarlos por completo cuando sea necesario Tecnología OmniDirt y MopExtend RoboSwing : detecta suciedad persistente y refuerza la limpieza en áreas difíciles, incluso debajo de muebles bajos

: detecta suciedad persistente y refuerza la limpieza en áreas difíciles, incluso debajo de muebles bajos Mantenimiento automático : limpia el trapeador con agua caliente a 70°C, lo que ayuda a reducir manchas y malos olores

: limpia el trapeador con agua caliente a 70°C, lo que ayuda a reducir manchas y malos olores Navegación inteligente y detección de obstáculos : facilita desplazamientos más precisos dentro del hogar y reduce choques o bloqueos

: facilita desplazamientos más precisos dentro del hogar y reduce choques o bloqueos Compatibilidad con aplicación móvil: permite ajustar parámetros de limpieza y seleccionar niveles de temperatura, aunque solo funciona con redes WiFi de 2.4 GHz

Amazon remata Galaxy Flip7 de 512 GB con un ahorro de casi 10 mil pesos; pantalla plegable y batería de larga duración Con un 35% de descuento y 15 meses sin intereses, estrenar el plegable de 50 MP y diseño reforzado nunca fue tan accesible; esto es lo que debes saber. 01 febrero, 2026

¿Vale la pena comprar el DREAME X40 Ultra?

Este robot aspirador está orientado a usuarios que buscan reducir el tiempo dedicado a la limpieza diaria y automatizar tareas domésticas. Su combinación de potencia, sistema de trapeado avanzado y funciones inteligentes lo colocan como una alternativa dentro del segmento premium.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.