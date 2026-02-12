POCO F8 Pro resistente al agua se vende por menos de 8 mil 500 pesos en Aliexpress

Las ofertas y descuentos en celulares siguen sorprendiendo a más de una persona en México, pues ahora en la plataforma de Aliexpress se anunciaron más de cinco ofertas en el POCO F8 Pro resistente al agua de la marca Xiaomi y el cual, se puede adquirir por menos de los 8 mil 500 pesos.

Y es que si bien es cierto que son más de 30 los anuncios de venta en este celular de la marca Xiaomi en la plataforma, algunos destacan por contar con las mejores ofertas en cuanto al precio, pues los costos rondan entre los 8 mil 200 y los 10 mil pesos.

Precio final del celular POCO F8 Pro de 256 GB en Aliexpress

De acuerdo con la mejor oferta dentro de Aliexpress, el POCO F8 Pro se puede adquirir por tan solo 8 mil 149.73 pesos, los cuales se pueden pagar hasta en 12 meses sin intereses con pagos de 797.31 pesos en tarjetas participantes.

Es importante mencionar que el celular cuenta con la opción de “entrega rápida” por tan solo 40 pesos adicionales en el precio final de la compra, lo cual haría que el producto llegue hasta la puerta de tu casa en menos de cinco días hábiles.

Características generales del POCO F8 Pro

De acuerdo con la misma plataforma de Xiaomi, el POCO F8 Pro cuenta con triple cámara trasera con 50 megapíxeles en la principal, 50 en la de telefoto, así com ultra gran angular de 8 megapíxeles.

Por otro lado, se destaca que este celular cuenta con los siguiente:

Batería de 6500 mAh

Resistente al agua y al polvo

Carga rápida HyperCharger

Resolución de 2510 x 1156

Pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas

Soporte HDR10

¿Cuánto tiempo tarda en llegar el pedido por Aliexpress?

En caso de querer aprovechar los descuentos en el POCO F8 dentro de Aliexpress, te sugerimos ingresar al siguiente enlace en donde podrás acceder a la mejor oferta antes mencionada.

Es importante señalar que en caso de no querer pagar la entrega rápida, el celular estaría llegando hasta tu casa en un lapso de hasta 20 días según la disponibilidad.

