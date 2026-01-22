Ahorro de $2,000 y audífonos gratis; Liverpool remata Xiaomi Redmi Note 14 Pro de 256 GB

Liverpool mantiene activa una promoción que ha llamado la atención de los consumidores que buscan un smartphone de gama media con buenas prestaciones y precio accesible.

Se trata del Xiaomi Redmi Note 14 Pro , un equipo que destaca por su pantalla POLED de gran tamaño, almacenamiento amplio y facilidades de pago, ahora con descuento y audífonos incluidos sin costo adicional.

El precio regular del dispositivo es de nueve mil 999 pesos, pero actualmente se encuentra en siete mil 999 pesos, lo que representa un ahorro directo de dos mil pesos.

Precio del Xiaomi Redmi Note 14 Pro en Liverpool y opciones de pago

La tienda departamental permite adquirir el Xiaomi Redmi Note 14 Pro en hasta 13 meses sin intereses, con mensualidades desde 615.31 pesos, dependiendo del plazo elegido. Las opciones disponibles son:



Seis meses sin intereses : pagos aproximados de mil 333.17 pesos

: pagos aproximados de mil 333.17 pesos Nueve meses sin intereses : pagos de 888.78 pesos

: pagos de 888.78 pesos 13 meses sin intereses: pagos de 615.31 pesos

Estas promociones aplican principalmente con Tarjetas Liverpool, aunque también se aceptan otras tarjetas Visa y MasterCard con hasta nueve meses sin intereses.

Para quienes prefieren no usar tarjeta, el pago en efectivo puede realizarse en establecimientos como Seven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro.

Características del Xiaomi Redmi Note 14 Pro que lo hacen destacar

El Redmi Note 14 Pro cuenta con una pantalla POLED de 6.7 pulgadas, ideal para consumo de contenido multimedia, redes sociales y videojuegos. Este tipo de panel ofrece colores más vivos y mejor contraste frente a pantallas tradicionales, una característica que suele encontrarse en equipos de mayor precio.

En cuanto al almacenamiento, el modelo disponible en Liverpool es de 256 GB, espacio suficiente para aplicaciones, fotografías, videos y documentos sin necesidad de recurrir a memoria externa de inmediato. El equipo está disponible en colores negro, morado y verde, opciones pensadas para distintos gustos.

Como valor agregado, Liverpool incluye audífonos gratis, lo que incrementa el atractivo de la compra para quienes buscan un paquete completo desde el primer día.

Protección celular opcional para el Redmi Note 14 Pro

Liverpool también ofrece planes de Protección Celular. El Plan Plus, con costo de mil 863 pesos por un año, cubre robo total con o sin violencia, daños accidentales, daño por agua y asistencia jurídica. El Plan Básico, por mil 230 pesos, cubre robo con violencia, descarga eléctrica y asesoría legal.

Con descuento, meses sin intereses y accesorios incluidos, el Xiaomi Redmi Note 14 Pro en Liverpool se posiciona como una de las opciones más competitivas del momento en su segmento.

