Desde colchones premium hasta set de belleza; las ofertas virales y artículos que vas a usar después de San Valentín

San Valentín es una fecha que impulsa decisiones de compra más allá del gesto simbólico: muchos buscan regalos que se usen a diario y aporten bienestar o experiencia real.

Para parejas que duermen diferente, la tecnología para el descanso puede ser una inversión significativa. Para planes de cita o Galentine’s, un set de belleza bien curado puede convertirse en un detalle práctico y apreciado.

Tecnología para dormir mejor en pareja: Eight Sleep Pod 5 y Pod 5 Ultra

En la categoría de bienestar y descanso, los sistemas de cama inteligente de Eight Sleep han ganado atención por su capacidad de regular temperatura y patrones de sueño de manera individualizada.

El Eight Sleep Pod 5 Core está diseñado para parejas con preferencias térmicas distintas: usa un Hub que regula agua caliente o fría para cada lado de la cama, además de un Cover con sensores que monitorean el ritmo cardíaco, respiración y ronquidos en tiempo real.

Todo se controla desde la aplicación móvil, que ajusta automáticamente las condiciones según la persona y el momento de la noche.

Precio aproximado: desde dos mil 545 dólares (equivalente a alrededor de 43 mil a 50 mil pesos mexicanos, según tipo de cambio y tamaño del colchón); sin embargo, si te interesa el Pod 5 Ultra, ese tiene un costo de cuatro mil 695 dólares.

Sweetheart Set de SHEGLAM: precio y componentes

Para quienes buscan una alternativa más accesible, la colección Sweetheart de SHEGLAM combina productos de skincare y maquillaje en un solo set práctico que facilita lograr un look soft-glam o simplemente incorporar cuidado personal al día a día.

La versión disponible en SHEIN México está con un precio de cinco mil 778 pesos, lo que la ubica en un segmento intermedio dentro de los regalos funcionales de San Valentín.

Este set completo reúne preparadores de piel, productos de color y texturas pensadas para una experiencia integrada:



Tónico hidratante con fermento de Bífida y vitamina B

con fermento de Bífida y vitamina B Prebase enriquecida con ceramidas y escualeno para suavizar la piel antes del maquillaje

con ceramidas y escualeno para suavizar la piel antes del maquillaje Rubor de textura sedosa para un sonrojo natural

sedosa para un sonrojo natural Mini paleta de sombras con acabados mates y brillantes

con acabados mates y brillantes Gloss práctico con aplicador integrado

práctico con aplicador integrado Mascarilla labial hidratante para uso nocturno

50% de descuento en SHEIN

Aunado a esto, SHEIN anunció sus rebajas por San Valentín con descuentos de hasta 50% en miles de artículos, luego de iniciar el año con promociones similares durante las ofertas de invierno.

La campaña contempla reducciones en categorías como ropa, accesorios, maquillaje y decoración del hogar, lo que representa una oportunidad para adquirir regalos románticos o renovar el guardarropa con precios más bajos durante febrero.

