Walmart remata computadora Lenovo IdeaPad 3i Chromebook para estudiantes

Walmart tiene una oferta imperdible para los estudiantes, académicos y trabajadores, pues ofrece la Lenovo IdeaPad 3i Chromebook de 15.6 pulgadas a 3 mil 499 pesos, lo que representa un ahorro de 2 mil 500 pesos, pues su costo normal en el mercado es de 5 mil 999 pesos.

¿Por qué comprar la Lenovo IdeaPad 3i Chromebook?

El descuento de la computadora es del 42%, es decir que es una oportunidad única para renovar tu equipo este inicio de año. Además, puede ser una gran opción para que los bolsillos de los padres de familia no se desgasten ahora que está por comenzar el ciclo escolar 2026-2027.

Características de la Lenovo IdeaPad 3i Chromebook

Su sistema operativo ChromeOS garantiza un arranque en menos de 10 segundos y una inmunidad nativa contra virus. Por otra parte, su pantalla de 15.6 pulgadas con resolución Full HD es ideal para tomar clases en línea y tener reuniones por zoom.

En caso de que la quieras transportar no te costará trabajo, ya que pesa 1.5 kilos y su batería rinde hasta 10 horas.

Pantalla: 15.6" Full HD (1920 x 1080) con retroiluminación LED de bajo consumo

Procesador: Intel Celeron N4500 diseñado para una navegación fluida y multitarea

Memoria y Almacenamiento: 4 GB de RAM junto a 64 GB de memoria eMMC

Gráficos: Intel UHD Graphics optimizados para edición básica de fotos y streaming de video.

Seguridad: Chip Titan C2 integrado y obturador de privacidad en la cámara web

Beneficio Extra: Incluye 3 meses de Google One AI Premium (Gemini Advanced y 2 TB de almacenamiento)

¿Cómo comprar la computadora Lenovo IdeaPad 3i Chromebook?

No tienes que ir directamente a la tienda para comprar la computadora, pues lo puedes hacer en línea . Se ofrecen diversas facilidades de pago, incluyendo hasta 6 meses sin intereses de 583.17 pesos con tarjetas participantes para que la compra se ajuste a tus necesidades.

