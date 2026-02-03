Walmart remata laptop HP 14 con tecnología de última generación y en color dorado
La laptop HP tiene una arquitectura interna de última generación y es una gran opción para estudiantes y trabajadores.
Si eres estudiante o trabajador es indispensable que tengas una buena computadora y para que no te cueste un ojo de la cara, Walmart remata la laptop HP 14 dq6015dx, con asistente de Inteligencia Artificial y memoria RAM de 4 GB.
Con el descuento de Walmart, la Laptop HP 14-dq6015dx pasó de 4 mil 720 pesos a tan solo 4 mil 105 pesos. Es decir un ahorro de 615 pesos.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Laptop HP 14 de última generación y de color dorado
La laptop HP cuenta con una arquitectura interna de última generación y ofrece una eficiencia para las tareas diarias escolares, lo que la hace una buena opción para los trabajadores.
Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple
Características de la laptop HP 14
- Procesador Intel N150
- Pantalla de 14 pulgadas con tecnología de microborde
- Tecla Copilot
- Batería que rinde hasta 11 horas y un sistema de carga
- Almacenamiento flash de 128 GB
- 4 GB de memoria RAM aseguran
¿Cómo comprar la laptop?
Para que los clientes se animen a comprarla, Walmart ofrece facilidades de pago, a través de su plataforma en línea, pues permite liquidar el equipo en hasta 18 mensualidades fijas de 399 pesos.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.