Walmart remata laptop HP 14 con tecnología de última generación y en color dorado

Si eres estudiante o trabajador es indispensable que tengas una buena computadora y para que no te cueste un ojo de la cara, Walmart remata la laptop HP 14 dq6015dx, con asistente de Inteligencia Artificial y memoria RAM de 4 GB.

Con el descuento de Walmart, la Laptop HP 14-dq6015dx pasó de 4 mil 720 pesos a tan solo 4 mil 105 pesos. Es decir un ahorro de 615 pesos.

Laptop HP 14 de última generación y de color dorado

La laptop HP cuenta con una arquitectura interna de última generación y ofrece una eficiencia para las tareas diarias escolares, lo que la hace una buena opción para los trabajadores.

Características de la laptop HP 14

Procesador Intel N150

Pantalla de 14 pulgadas con tecnología de microborde

Tecla Copilot

Batería que rinde hasta 11 horas y un sistema de carga

Almacenamiento flash de 128 GB

4 GB de memoria RAM aseguran

¿Cómo comprar la laptop?

Para que los clientes se animen a comprarla, Walmart ofrece facilidades de pago, a través de su plataforma en línea, pues permite liquidar el equipo en hasta 18 mensualidades fijas de 399 pesos.

