inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

NASA retrasa misión Artemis II; esta es la nueva fecha del viaje a la luna

Walmart remata laptop HP 14 con tecnología de última generación y en color dorado

La laptop HP tiene una arquitectura interna de última generación y es una gran opción para estudiantes y trabajadores.

Walmart remata laptop hp 14
|Walmart
Notas,
Es Tendencia

Escrito por:  Adriana Pacheco

Si eres estudiante o trabajador es indispensable que tengas una buena computadora y para que no te cueste un ojo de la cara, Walmart remata la laptop HP 14 dq6015dx, con asistente de Inteligencia Artificial y memoria RAM de 4 GB.

Con el descuento de Walmart, la Laptop HP 14-dq6015dx pasó de 4 mil 720 pesos a tan solo 4 mil 105 pesos. Es decir un ahorro de 615 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Laptop HP 14 de última generación y de color dorado

La laptop HP cuenta con una arquitectura interna de última generación y ofrece una eficiencia para las tareas diarias escolares, lo que la hace una buena opción para los trabajadores.

Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple

Características de la laptop HP 14

  • Procesador Intel N150
  • Pantalla de 14 pulgadas con tecnología de microborde
  • Tecla Copilot
  • Batería que rinde hasta 11 horas y un sistema de carga
  • Almacenamiento flash de 128 GB
  • 4 GB de memoria RAM aseguran

¿Cómo comprar la laptop?

Para que los clientes se animen a comprarla, Walmart ofrece facilidades de pago, a través de su plataforma en línea, pues permite liquidar el equipo en hasta 18 mensualidades fijas de 399 pesos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Tecnología

LO MÁS VISTO