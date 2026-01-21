Acer Aspire 3 con potencia Intel Core i3 con descuento de 4 mil pesos

¿Necesitas una computadora de gran aguante y velocidad? Liverpool ha lanzado una oferta que redefine este estándar, se trata de la Laptop Thin & Light Acer Aspire 3 de 14 pulgadas, un equipo diseñado para la productividad moderna y el entretenimiento fluido. Para que los clientes crezcan como profesionales a través de sus tareas y su trabajo puso en rebaja significativa el equipo, pues de su precio de lista de 12 mil 999 pesos pasó a 8 mil 549.10 pesos, lo que representa un ahorro sustancial para el bolsillo de familias, estudiantes y profesionales independientes que buscan renovar su equipo sin comprometer su presupuesto.

Acer Aspire 3 reina de la computación

Para que no sea un desafío encontrar el equilibrio perfecto entre rendimiento, portabilidad y precio Aspire 3 juntó todo esto en una misma computadora, que fue fabricada para quienes no se detienen. Su estilo estilizado permite que sea transportada fácilmente en cualquier mochila o maletín, convirtiéndola en la compañera ideal para las jornadas universitarias o el trabajo.

A pesar de su ligereza, la construcción se siente sólida y duradera. El acabado en tonos neutros le otorga una elegancia, es decir que se puede usar perfectamente tanto en un entorno corporativo como en un escritorio de tareas escolar. Soporta trabajo rudo porque el teclado está diseñado para ofrecer una experiencia de escritura cómoda durante sesiones prolongadas, algo vital para redactores.

Rendimiento de última generación: El corazón Intel Core i3-N305

Cuenta con la serie Intel Core i3-N305, de esta manera las laptop ofrece una arquitectura eficiente que optimiza el consumo de energía sin sacrificar la velocidad de respuesta

Esta versión está optimizada para la multitarea, permitiendo tener múltiples pestañas de navegación, documentos de Office y aplicaciones de videollamada abiertas simultáneamente sin experimentar retrasos o el molesto "lag"

Complementando al procesador, encontramos los gráficos Intel UHD, que proporcionan una claridad visual excelente para el consumo de contenido multimedia

Es una gran opción si deseas ver series en alta definición, editar fotografías básicas o participar en presentaciones interactivas, la GPU integrada cumple con creces las expectativas de un usuario promedio exigente

La Acer Aspire 3 integra una unidad de estado sólido (SSD) de 512 GB, por lo que no solo ofrece un espacio generoso para almacenar miles de documentos, fotos y aplicaciones, sino que acelera drásticamente el tiempo de encendido del sistema operativo y la carga de programas.

Acompañando a esta unidad de almacenamiento, sus 8 GB de memoria RAM aseguran que el flujo de trabajo sea constante

La pantalla de 14 pulgadas HD es otro de los puntos fuertes. Con un tamaño equilibrado, ofrece el espacio suficiente para trabajar en doble ventana mientras mantiene el equipo compacto

La tecnología de Acer busca reducir la fatiga ocular, un detalle que agradecerán aquellos que pasan más de ocho horas frente al monitor

¿Por qué comprar la Acer Aspire?

Su versatilidad la hace apta para todos los integrantes de la familia. Un niño puede realizar su tarea, un joven jugar y disfrutar del entretenimiento y un adulto gestionar las finanzas del hogar o el teletrabajo.

Guía de compra: Métodos de pago y beneficios en Liverpool

Adquirir esta Acer Aspire 3 es sencillo y lo mejor de todo es que Liverpool ofrece el beneficio de envío gratis a todo el país, eliminando costos adicionales de logística. Los usuarios pueden realizar su compra directamente a través del portal web oficial o la aplicación Liverpool Pocket, donde pueden consultar la disponibilidad en su tienda física más cercana para una recolección inmediata mediante el sistema Click & Collect.

En cuanto a las facilidades de pago, la tienda ofrece diversas alternativas: los clientes pueden optar por pagar de contado o aprovechar promociones de hasta 13 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, lo que dejaría mensualidades aproximadas de $730.69 pesos. También se aceptan tarjetas departamentales Liverpool, tarjetas de débito y diversas opciones de pago digital.

